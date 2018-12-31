蔡明亮「被冷醒」自發為街友募款！預告6日當街頭藝人開唱

2018年12月31日 18:50 中時 徐桐炘

名導蔡明亮近年經常搭配電影展演活動開唱，日前卻預告將在6日下午3點於捷運新店站演唱2小時，特地向政府機關申請，首度挑戰開放式空間，可說是「街頭藝人」初體驗，心情頗為忐忑，正在加緊腳步練習，他宣布此次是幫人安基金會每年為街友舉行的「寒士吃飽30」歲末聚餐活動募款，在臉書上感性喊話：「如果你們有空就來，我會感到更溫暖，祝大家新年快樂！」

蔡明亮曾為寒士尾牙餐費舉行《郊遊》義演活動，去年出席愛心募款記者會，今年雖未接到邀請，但因某日在睡夢中被冷醒，想起必須在路邊忍受寒冬度日的街友，決定自發性為他們募款，讓更多無家可歸者、獨居長輩或清寒家庭能在新年前飽餐一頓並領取微薄紅包。

過去鍾情於老歌，蔡明亮談此次歌單先強調：「不會只唱老歌！」接著又改口笑言：「但我的新歌還是老歌，80年代來台，那時的我好年輕！」將以金馬影后陳秋霞為徐志摩譜的〈偶然〉開場，以及演唱黃鶯鶯〈哭砂〉、〈夢不到你〉和王傑〈一場遊戲一場夢〉等曲。

蔡明亮年末行程依然滿檔，29日晚觀賞張艾嘉果實基金會舞台劇《你好嗎？》彩排，他感嘆：「熱鬧得像看一部賀歲片，細膩處卻都是小朋友自己的生活點滴，小小的哀愁、小小的焦躁、小小的茫然、小小的詠嘆、小小的沒什麽道理，所以真實得令心疼，所以有片片感動。」他也預告週日會演唱張艾嘉歌曲。

(中時 )