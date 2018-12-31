獨家》扛不住了！顧食安與人事成本增加 鬍鬚張36項商品元旦起漲

2018年12月31日 18:52 工商 姚舜

因應人事與維護食安成本增加，魯肉飯連鎖「鬍鬚張」決定自元旦起調漲36項商品售價，其中雞腿便當125元調漲為130元，漲幅約4％。（圖／鬍鬚張）

因應人事與食材原物料等經營成本與食安維護成本的增加，以中式魯肉飯連鎖品牌「鬍鬚張」決定自明（1/1)日起調漲部位商品價格，77項產品中有36項產品調漲，其中多屬便當類產品，平均漲幅5％。不過鬍鬚張菜單中的排魚雙寶便當、雞魚雙寶便當與豬事雞祥商務便當等3樣品項則調降售價，平均降幅也是5%。

鬍鬚張總部將在明（1/1)日於全台73家連鎖門市公告調價訊息，公司強調鬍鬚張了解消費者感受，為此將自1/1日起至1/3日推出魯肉飯、雞肉飯「買一送一」(魯肉飯兌換券)促銷活動，提供顧客更多選擇。

鬍鬚張為發展最成功的中式庶民美食連鎖品牌，所以每次調整價格都受到高度關注。由於食材、原物料與租金成本持續上揚，確實對許多連鎖餐飲品牌造成經營壓力，如今鬍鬚張選在新年伊始率先發難，後續是否引發同業跟進，值得關注。

鬍鬚張表示，與西式速食連鎖自助式服務不同，鬍鬚張從點餐、送餐、招呼客人到收餐盤都是由人服務，含勞健保與退休金的人事成本占公司營收近４成，由於時薪不斷上漲，公司2019年人事費用將較2018年增加1500萬元。另外，2019維護食安成本亦較2018年增加了10%，為此公司決定調整部份商品售價。

鬚鬚張總部指出，鬍鬚張為顧食安，投入相當多資源為食材嚴格把關，且選用的食材品質較高，價位走勢不一定跟整體均價一樣。

鬍鬚張表示，公司在維護食安的努力包括了：與SGS檢驗公司合作並透過QRcode讓消費者了解食材、成品安全性。同時除第三方公正檢驗外，鬍鬚張自2018年起即啟動自主快篩檢測農藥殘留、動物用藥殘留、微生物、基改作物、黃麴毒素及過氧化氫、二氧化硫化學試劑殘留等，外檢加自檢469種檢測項目共約2300件。

此外，鬍鬚張全台每間連鎖門市檢測儀器皆配置8項以上設備，其中包括油脂品質把關的總極性設備、各式各樣溫度計、鹽度計、糖度計等，希望為食安與菜式品質把關。

鬍鬚張強調，鬍鬚張也因門市在品質系統上總動員，所以取得台北市及新北市餐飲衛生管理優級驗證。同時公司同仁中有97位有中餐丙級證照，中央工廠取得ISO22000品質系統驗證，並得到國家級食藥署肉類加工食品業衛生安全管理系統認證。另外，總部並有1位營養師、2位食品技師、2位乙級食品檢驗分析技術士負責開發商品。

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