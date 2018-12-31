台南跨年首部曲北門井仔腳送夕陽 雲層攪局只見雲彩

2018年12月31日 19:17 中時 莊曜聰

北門井仔腳送夕陽是台南市跨年三部曲之首，鹽田落日景色宜人，洽逢鹽田200周年，雲管處與市政府也規畫活動吸客，不少民眾前來欣賞夕陽之美。（莊曜聰攝）

北門井仔腳送夕陽是台南市跨年三部曲之首，鹽田落日景色宜人，新科台南市長黃偉哲（右五）也到場參加，送走2018最後一道夕陽。（台南市政府提供）

跨年三部曲登場！北門井仔腳鹽田再度成為台南市跨年首部曲送夕陽的主要場地，今年恰逢鹽田200周年，活動以「200年之約．鹽定井仔腳」作為活動主軸，現場有鹽田音樂會、LED方框藝術表演秀等，吸引許多民眾前來，可惜天公不作美，無法目睹完整落日，新科市長黃偉哲等人提前在17時12分揮手歡送2018最後一道夕陽。

台南市西部沿海有多處可以欣賞本島最後一抹落日，2018台灣最後一道落日出現在台南安平、高雄西子灣，而北門井仔腳鹽田因有天然潟湖及鹽田景觀、海堤背景等，落日餘暉景象別具韻味，也成為南市送夕陽的知名景點之一，每年都吸引來自全台各地遊客朝聖。

新科市長黃偉哲說，井仔腳是台灣本土最西邊的一塊陸地，所以我們的夕陽最晚落下，而井仔腳鹽田今年是兩百週年，所以不僅是生日快樂，也是2018的再見，未來希望能跟雲嘉南國家風景區管理處結合，不只送夕陽，全年其他364天都創造出新的話題及景點，將在地的觀光再帶動起來。

現場搭配日落黃昏、文化資產與自然生態建構的氛圍，結合「國立台灣交響樂團－銅管五重奏」演奏，藝文形象加上最後一道夕陽的魅力令人著迷，現場民眾紛紛拿起手機或相機，與夕陽同框紀念，17時12分眾人揮手歡送2018年最後一道夕陽後，緊接著鹽田上演LED方框藝術表演秀，以燈光科技感點綴鹽田。

(中時 )