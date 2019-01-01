南投享用神石亭拉麵　賞覽山景遙想故事傳奇

神石亭拉麵，絕佳的享用環境。（沈揮勝攝）

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神石亭拉麵常態有4種口味，外加每日限量牛肉拉麵，以及櫻花季期間供應櫻花拉麵。（沈揮勝攝）
一吃難忘，美味的神石亭拉麵。（沈揮勝攝）
神石亭旁的萬山神石，早期在地人稱它「大石古」，有當地放牛童的故事，也有從高雄茂林移植過來的魯凱版神話。（沈揮勝攝）

日月潭水社大山北麓「公林」山區，有顆高6公尺、長與寬各近10公尺的巨石，是早期附近「司馬按」與「電町」聚落孩子放牛時的休憩處；30多年前九族文化村為營造部落氛圍，將巨石定位為魯凱族「萬山神石」，旁設神石亭，提供最美味的拉麵，滿足遊客胃腸。

萬山神石的魯凱傳奇，在巨石前方的解說牌已描述清楚；但當地放牛孩子「原汁原味」的故事，卻因時空久遠，已經沒有幾個人知道了！其實架構很簡單，就是每當牛隻走失，只要睡上巨石，就有機會夢見牠跑到哪裡？或是土地公託夢，終究失而復得。

神石亭店長陳麗娜，本身是日月潭所在地南投縣魚池鄉鄉民，父執輩或許知道巨石故事，但自己並不清楚；她最在乎的是拉麵的口味、品質和顧客滿意度。

而事實上，她們所提供的豚骨拉麵、味噌拉麵、醬油拉麵與辛辣拉麵，真的是讓人一吃難忘；觀光旅遊區飲食售價難免會高了一些，但神石亭拉麵價格還算OK，風味很不錯，不少人重遊九族，還是選擇神石亭。

4種常態供應的拉麵，價格都是190元，用料除了大骨熬製的甜美湯頭，另搭配豬肉、蛋、豆芽、魚板、蔥，以及在地特色筍乾；調味則有七味粉、辣椒粉與胡椒粉；另有限量版牛肉拉麵每碗220元；櫻花拉麵，2月1日至3月10日櫻花祭限定，260元。

除此外，神石亭另有炸物、飲料、冰品等，從30元到百元不等。陳麗娜說，神石亭位處櫻花林間，用餐環境絕佳，新春賞櫻享美食，遙想故事傳奇。

店名：神石亭拉麵

地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號

電話：049-2895361轉2343

營業時間：上午11點到下午4點。

售價：豚骨拉麵、味噌拉麵、醬油拉麵與辛辣拉麵各為190元；每日限量牛肉拉麵220元、櫻花祭限定櫻花拉麵260元。

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