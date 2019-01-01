小貓「如意」新寵兒 引來跨年同學會

2019年01月01日 07:27 中時 廖志晃

小貓「如意」猶具玩心與野性，喜歡爬行在菜園藤蔓間。（廖志晃攝）

偶爾靜下來，小貓「如意」也有優雅的時候！（廖志晃攝）

2019年前夕，分別在中、南部讀大學的高中同學陳庭毓、廖袖宇，兩人相約跨年同學會，其間觸媒竟是因為1隻小貓！名為「如意」的小貓不請自來，就此安居，不僅改變家中原本唯「狗」獨尊的寵物生態，也讓生活增添趣味與話題！

廖袖宇家裡本來只養1隻名為「平安」的黑狗，承受所有人的關愛；嗣後，突然來了1隻毛色黑白相間的流浪小貓，瘦小孱弱的身軀，還帶著粗嘎的叫聲，讓人不忍，將牠收容後取名如意，兩隻寵物名字構成「平安如意」，小貓的身形也日漸豐實，不再那麼驚怯，更成為阿嬤的小跟班，每天在菜園奔騰跳躍，還會隔著門叫人、爬上窗戶探看像要找人玩耍！

陳庭毓是馴貓達人，她的綽號就叫「貓咪」，她家在戶外養了8隻貓，都是逐漸馴服而來，其中4隻已經完成結紮，另有1隻日漸熟悉即將歸化！陳庭毓得知同學的家裡來了1隻貓，立即相約跨年會，同窗重逢、「貓咪」也相會！

馴貓達人名不虛傳，三兩下就把初次相遇的小貓收服，如意平靜享受被摩挲的幸福感！陳庭毓說，貓對陌生人充滿警戒心，而且，每隻貓都有自己的性格，喜歡被觸摸的身體部位和方式也不同，最重要的是動作不能太大、太快，才不會嚇走小貓。

(中時 )