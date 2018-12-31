6＋Plaza NG外文童書特賣 親子連假來掃貨

6＋PLAZA購物廣場「愛閱童樂會」吸引附近小家庭前來掃貨。（邱立雅攝）

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邱立雅
6＋PLAZA購物廣場「愛閱童樂會」展售大批國外進口童書，造型精緻，翻開每一頁都有驚喜。（邱立雅攝）

元旦連假來掃NG外文書！暐順經貿大樓的6+PLAZA購物廣場舉辦「愛閱童樂會」，邀請三民書局前來設攤，推出上萬本特價童書，不少原價上千國外進口的童書，在展售會下殺5折，吸引不少附近居民攜家帶眷前來掃貨。

連假新竹低溫抵擋不了民眾出遊購物的欲望，6+PLAZA購物廣場歲末人潮不少，特別是童書特賣區更是人潮匯聚之處。店員指出，展售會推出的書籍除了一般的童書之外，還有國外進口NG童書，外觀破損並不明顯，仍相當搶手。

現場家長們挑書挑到手軟，各式各樣互動式、聲光效果的進口童書，讓孩童看了雙眼發光，在現場玩得不亦樂乎，甚至還有童書一翻開即是軌道，有小汽車在書本上轉來轉去，也讓家長驚奇如今童書的呈現充滿超乎想像的創意。

店員們指出，現場展售每本童書都提供一本拆封書讓民眾翻閱體驗，互動性強的童書最為熱門，家長跟小孩玩得不亦樂乎。由於互動式的進口童書原價近千元，但NG品最便宜還看得到2字頭，而且瑕疵處並不明顯，大大燃起家長購買慾。

6+PLAZA購物廣場指出，因高鐵附近沒有書店，民眾又有需求，今年7月曾邀請三民書局設攤快閃拍賣，效果絕佳，歲末再辦一場，成了歲末年終6+PLAZA購物廣場人潮最滿的攤位，廣場預計再邀請其他書商前來快閃拍賣，滿足地方小家庭的閱讀需求。

(中時 )

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