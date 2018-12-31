搏杯跨年 彰化二林舊社代安宮的鄉土味

2018年12月31日 19:54 中時 鐘武達

二林舊社代安宮跨年晚會舉辦搏杯比賽很特別。（鐘武達攝）

「搏杯」跨年！彰化縣二林鎮舊社代安宮為讓社區民眾不用到外地就能感受跨年的熱鬧，2018年最後1天晚上舉辦鄉土味十足的跨年晚會─「搏杯」比賽，居民除了搏杯拿獎金、欣賞演出與品嘗美食，還與縣長王惠美、鎮長蔡詩傑一起喝咖啡、聊鎮政，倒數跨進2019年。

管委會委員謝文寬表示，主祠五府千歲的代安宮，10年前完成建廟，位在二林鎮偏鄉的中西里舊二路，6年前廟務步上軌道之際，管委會有感不少社區民眾期盼在地能夠舉辦跨年倒數活動，經集思廣義決定開辦「搏杯」比賽。

過去5年，跨年搏杯比賽都吸引4、500人試手氣，參賽者連續擲3杯就有獎金200元、4杯500元，5杯1000元並進入決賽，最後勝出的第1名「杯王」可獨得獎金3萬元，廟方總共提供10萬元，就是希望民眾玩得盡興。

代安宮2018─2019跨年晚會，除了搏杯，系列活動還有社區才藝演出與精彩的熱舞與火舞，臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」更號召近60攤的小吃餐車帶來各式美食讓大家吃個夠，另外，主辦單位也沒忘記結合公益，邀請華山基金會擺設義賣攤位，鎮公所政風室則也把握機會現場進行食品安全的宣導。

社區民眾說，即使是偏鄉小地方，如果有心做，還是可以營造出熱鬧又有趣的跨年活動，希望代安宮的跨年晚會與搏杯比賽，可以變成是傳統。

(中時 )