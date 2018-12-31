核武製造海嘯淹華盛頓？俄專家：毫無根據可恥言論

軍工信使周刊作者圖坎巴耶夫在文章中用來標示以核彈引發海嘯的北大西洋地圖。（圖／軍工信使周刊）

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中時電子報

日前俄媒刊載文章提出可以用核武器製造超級海嘯，以淹沒亞特蘭提斯的方式將美國首都華盛頓淹沒，此一言論隨即遭到俄羅斯與歐洲的專家們群起斥責，指其為「胡說」、「不負責任、沒有任何科學根據的可恥言論」。

莫斯科軍事媒體《軍工信使》周刊(Military Industrial Courier)最近刊載一篇自稱軍事專家的圖坎巴耶夫(Choro Tukembaev)所撰寫的報導說，俄羅斯可以用熱核武器襲擊冰島的斯奈菲爾(Snæfellsjökull)火山，造成火山西南側崩塌，並逆轉墨西哥灣流的流向，由此激發出大型海嘯，其規模之大可以「摧毀西方世界」，連美國首都華盛頓都會全部淹沒。

另外，該文還聲稱，俄羅斯也可以同樣用核武器襲擊北冰洋上的火山島揚馬延(Jan Mayen)，它處於北美板塊與歐亞板塊交匯點，可以製造出大規模水下地震，引發足以淹沒西歐的大型海嘯。

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英國《鏡報》指出，《軍工信使》周刊在刊登這篇報導時，還把它置於首頁，並搭配了俄羅斯總統普丁的照片。

這篇文章很快遭到了俄羅斯主流新聞媒體許多專家的嚴厲譴責，其中包括地質學家與軍事專家，他們認為這「根本是胡說」，發表這種沒有科學依據且不負責任的言論，是非常可恥的行為。。

著名水文學者尤里．多洛托夫(Yuri Dolotov)批評說，「從地質學角度來看，這完全是胡說八道。」墨西哥灣流是一股巨大的水流，即使整個冰島火山都被扔進墨西哥灣流，也只是像扔了一塊磚頭到伏爾加河一樣。

報導說，先前圖坎巴耶夫也寫過類似文章，聲稱只要對美國黃石國家公園的火山和太平洋海岸的地質斷層發動核攻擊，可以「保證毀滅美國」。

(中時電子報)

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文章來源：Huge tsunamis caused by nuke strikes 'will wipe out West', Russian media claims

文章來源：Цунами с прицелом на Вашингтон

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