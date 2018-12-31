2018是奇怪的一年！吳音寧：要把惡意攻擊寫進書裡

2018年12月31日 19:57 中時電子報 林郁庭

不哭！要加油！吳音寧遭解職北農總經理後，她回到老家彰化溪州鄉整個人顯得清爽許多，不但回歸作家的身分，繼續為農業這塊土地貢獻心力，也變得更常在臉書上暢談不再隱藏自己的想法。今吳音寧在臉書表示：「2018對我來說，是奇怪的一年，尤其2/27那天之後，遭遇一波又一波，扭曲事實的惡意攻擊，留待之後寫到書中，記載到歷史裡。」

吳音寧的爭議從台北果菜批發市場今年2月底的連休3天，被指責是菜價暴跌元凶，引發外界批評，而當時神隱多日避不露面的總經理吳音寧更成為箭靶。隨後更是被議員踢爆看不懂財務報表被質詢時，吳音寧都用「還在學習」來回應、以及拒絕到議會備詢等事件引發議論，直到九合一選舉後，被網友戲稱為民進黨敗選的「戰犯」，最後在今年11月29日遭北農董事會解職。

吳音寧今天也把握2018年最後一天抒發感想，她在臉書表示，「不過今年也恰如我年初在日誌本寫下的：A strange world is wonderful（一個奇怪的世界是精采的），收受很多支持與鼓勵，不敢或忘，不能辜負。縱使眼前政經局勢並不樂觀，中國因素介入，影響甚鉅。不過，我們從未放棄希望！告別2018，迎向2019！祝福大家，更祝禱台灣島嶼來年平安順遂。」

(中時電子報)