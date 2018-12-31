2018是奇怪的一年！吳音寧：要把惡意攻擊寫進書裡

2018對我來說是奇怪的一年！吳音寧：要把惡意攻擊寫到書中，記載到歷史裡。 (圖/翻攝自吳音寧 臉書)

友善列印
中時電子報

不哭！要加油！吳音寧遭解職北農總經理後，她回到老家彰化溪州鄉整個人顯得清爽許多，不但回歸作家的身分，繼續為農業這塊土地貢獻心力，也變得更常在臉書上暢談不再隱藏自己的想法。今吳音寧在臉書表示：「2018對我來說，是奇怪的一年，尤其2/27那天之後，遭遇一波又一波，扭曲事實的惡意攻擊，留待之後寫到書中，記載到歷史裡。」

吳音寧的爭議從台北果菜批發市場今年2月底的連休3天，被指責是菜價暴跌元凶，引發外界批評，而當時神隱多日避不露面的總經理吳音寧更成為箭靶。隨後更是被議員踢爆看不懂財務報表被質詢時，吳音寧都用「還在學習」來回應、以及拒絕到議會備詢等事件引發議論，直到九合一選舉後，被網友戲稱為民進黨敗選的「戰犯」，最後在今年11月29日遭北農董事會解職。

吳音寧今天也把握2018年最後一天抒發感想，她在臉書表示，「不過今年也恰如我年初在日誌本寫下的：A strange world is wonderful（一個奇怪的世界是精采的），收受很多支持與鼓勵，不敢或忘，不能辜負。縱使眼前政經局勢並不樂觀，中國因素介入，影響甚鉅。不過，我們從未放棄希望！告別2018，迎向2019！祝福大家，更祝禱台灣島嶼來年平安順遂。」

(中時電子報)

吳音寧今天也把握2018年最後一天抒發感想，指出尤其2/27那天之後，遭遇一波又一波，扭曲事實的惡意攻擊。（圖/翻攝自吳音寧 臉書）

沈智慧與荔枝姐直播 做創意造型… 政院洗防辦：銀行業執行洗防措施…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。