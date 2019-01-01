北市越籍學生被吸收入幫派 南北越各有地盤

2019年01月01日 07:11 中時 謝明俊

寧夏夜市是南越學生主要出沒地。〔謝明俊攝〕

１０年前，政府首次開放國內大學招收越南學生，就驚爆有南部某私立科大就讀越生集體脫逃到工廠打工，甚至是女學生到小吃店色情陪酒，越生來台數量日增，北市幾個知名夜市，因吸引不少越生打工、租住，而成為越生聚集點，包括竹聯、四海都有人專門吸收越生入幫，成了北部幫派的生力軍。

「竹聯幫仁堂弘仁會算是最早吸收越籍學生入幫的國內幫派，後來四海幫也跟進收了不少越生當小弟。」，負責監控幫派活動的北市警官指出，這些越籍學生起初是為了避免被本地人欺侮，要找個靠山，最好的靠山就是在地的兄弟了！

越生和本地幫派人士接觸，最早始於大安區通化街、臨江街夜市一帶，原因就在於教育部全面開放東南亞籍非僑界學生來台就學，許多越南人紛紛改用就學名義申請入台，由於大安區內有多所大學，大量越生進入各大學語文中心，但實際上，這些越生真正目的是在打工賺錢。

越生來到台北，首先要解決的就是低廉的住宿，和容易取得的工作機會，臨江街夜市週邊低價的出租房屋，和許多方便打工的餐廳商家，吸引了大批越生群聚。新來的越生在投靠同鄉照應，人數漸多，形成一個新的族群，在當地活動的幫派年輕輩兄弟經常接觸下，久而久之就結合在一起。

現在不只是臨江街夜市，包括師大路、公館、寧夏路、士林等知名夜市，都有大批的越生在非法打工，最有趣的一個現象，就是這些越生分成南、北越，涇渭分明，互不來往，原來在台越生也有嚴重的「族群問題」。

「南、北越人會如此相互仇視，互不往來，和當年的越戰有著直接的關係。」，來台定居多年的越籍翻譯阿靜分析，越戰造成許多參戰的南、北越家庭傷亡，加上南越被統一後，有大批南越人被北越政府清算殺害，這個歷史仇恨，至今仍無法平復化解。

阿靜進一步解說，包括臨江街夜市、公館以及師大路夜市，主要以北越人為主，至於寧夏路以及士林夜市等，都是南越人，為了避免發生衝突，兩方越生都很有默契地禁止踏入對方地盤，形成一個檯面下的平衡。

(中時 )