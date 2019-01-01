外逃越勞為外勞特種舞廳圍事 部分成詐團成員

2019年01月01日 07:17 中時 謝明俊

台中、彰化警方查獲過逃逸越勞加入國內詐騙集團，專騙越南人。〔謝明俊攝〕

台17海線上的小吃店有許多女越勞在內坐檯打工。〔謝明俊攝〕

近日來台越南勞工脫逃事件引起社會關注，事實上，越勞外逃問題形成已有多年，雖然多數越勞外逃是為了賺更多的錢，但有不少外逃越勞被本地幫派吸引入會，不僅替外勞舞廳圍事，甚至還從事販毒、詐騙等違法，形成國內治安上的黑數。

多年前，桃園地檢署檢察官花了二年時間偵辦桃園「１３鐵衛幫」經營的外勞舞廳，販毒給外勞，導致一名印尼籍外勞吸毒猝死案，擴大追出有其它的舞廳，不只販毒給各國外勞，還組織越南逃逸外勞組成越青幫，來替舞廳圍勢、販毒、報復火併。

當時檢察官查出，舞廳內負責掌控外勞幫派事務，都是本地幫派分子，加入越青幫的外勞原本都是店裡客人，店內圍事幫派分子專挑逃逸外勞組成打手集團，替店家圍勢，還在舞場內向外勞舞客兜售毒品。

舞廳圍事者喜歡吸收越南逃逸外勞當手下，原因就是因為越勞行事慓悍，尤其是來自北越的外勞，其中甚至有不少是曾在越南特戰部隊服役過的軍人。

有一次，一票印尼舞客在店內喧鬧，舞廳圍事帶頭的暗中交代越勞打手出面，在店內圍毆印尼舞客，越勞打手中帶頭的，就是一名越南退伍軍人，手段兇殘，當場把五、六個印勞打得頭破血流。

而在台灣，有詐騙集團把腦筋動到越南人身上，透過結婚來台的越南配偶，招募來台打工逃逸的越勞，由台灣打它話回越南，行騙越南同鄉。

台中市刑大及彰化縣警局，就曾分別在台中市天祥路及大雅區，鎖定大型詐騙集團查辦，結果在場查獲８名越南逃逸外勞，以及６名男女越南人，才赫然發現外逃越勞已加入詐騙集團。

在台中、彰化兩地警方查獲的越勞詐騙集團，所有行騙的教戰守則，都是由台灣詐騙集團成員，負責翻譯教導，為了讓行騙電話聽來逼真，詐騙集團還會要越勞在旁邊，假扮越南警察操作無線電對話，來以假亂真。

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(中時 )