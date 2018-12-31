日本公佈影片指控韓國 專家：弄巧成拙自曝其短

2018年12月31日 20:29 中時電子報 江飛宇

日本政府與韓國因為海巡機遭受射控雷達照射事件，公佈相關影片指控韓方舉措過當，雙方相互叫陣，爭議陷入僵局。專家指出，日方公佈影帶露出多項破綻，反有可能弄巧成拙自取其辱。

中華戰略學會研究員張競指出，依據影片顯示，日本無意間招認出，其在專屬經濟海域監控與反應能力趕不上南韓。南韓已有海軍的「廣開土大王」號驅逐艦與海洋警察廳的「山峰號」兩艘艦艇趕到現場，其中「三峰」號還完成施放膠舟作業派員前往北韓漁船。這意味著：就海域治理能力來說，日本顯然落居下風，但卻沒有這個自覺，在公佈影片時，只對「巡邏機遭鎖定」一事抗議，卻沒提到韓國越界執法，豈不就是默認韓國在其專屬經濟海域，針對北韓漁船進行救援或執法之權限？這簡直就是標準喪權辱國之舉！

其次，日本海巡機數度以三種不同通訊波道呼叫韓國艦艇，分別為VHF121.5MHz、UHF243.0MHz空中緊急通聯頻道，以及國際艦船構聯156.8MHz之CH16波道。依據海空緊急通信規程來說，韓艦並不必然會守值這些通信波道，因此日機如此通聯其實未見得能夠獲得回應。張競認為，日韓一海相連，雙方機艦活動相互接觸是家常便飯，雙方作為多年盟友，居然未約定專用緊急通聯頻率，而是採用國際緊急通聯波道，實在是不可思議。

日本P-1巡邏機竟自稱「Japan Navy」，顯然違反和平憲法。(圖/Youtube截圖)

更嚴重的是，日機在通聯中居然自稱「Japan Navy」，眾所週知，日本在二戰後是不得有軍隊，必須以「自衛隊」代稱，即使任務性質與軍隊無異，仍必須遵守這個規定，否則就有違反和平憲法之虞。自稱NAVY已在日本社會引起關注，這兩天「Japan Navy違和感」成為網路蒐尋熱門辭語，這顯示日本民眾並不認同海上自衛隊成員自稱NAVY。須知日本是個相當重視「名實相符」的社會，隨便自稱不屬於自己的稱謂，就是「僭越」。

日本公布韓國軍艦以雷達鎖定日本自衛隊巡邏機影片

另外就是遭到韓艦以火控雷達鎖定的問題，張競表示，雖然在影片中不斷出現P-1巡邏機的雷達預警接收器數次警報大作，顯見飛機確實受到韓艦雷達的照射鎖定。但在影片後段，P-1機長曾與機組員確認「是否接收到完整信號」，這表示日機在遭鎖定的同時，亦在進行電子信號情報蒐集，所以韓國用雷達照射日機，信號被對方蒐獲，其實也曝露自身雷達參數，等於吃了悶虧，日本實在沒必要裝出無辜嘴臉，這個雙方交手本來就是爾虞我詐，不用靠告狀也能取勝。

張競總結表示，日韓糾紛端上檯面絕對雙方皆輸，擺明是提供外界作為情報分析材料，東京要與首爾將臉撕破到此種程度，不但戰略失智、戰術失算，恐怕連戰技層面都會失分。

(中時電子報)