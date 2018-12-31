台中山城4地跨年拚場 午夜狂歡跨向2019

「美麗山城」東勢跨年晚會卡司堅強，熱情民眾在台下揮舞螢光棒同嗨。（主辦單位提供）

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「美麗山城」東勢跨年晚會聲光震撼絢麗，韓國藝人黃仁善帶來火辣熱舞。（王文吉攝）
《延禧攻略》片尾曲女主唱王笠人在東勢跨年晚會帶來療癒歌聲。（王文吉攝）
哈斯哈斯原住民音樂團體在谷關跨年晚會演出，現場氣氛歡樂。（王文吉攝）
泡湯遊客湧入谷關跨年晚會現場狂歡。（王文吉攝）
號稱「全台最高」的幸福梨山跨年晚會，在梨山賓館前廣場登場，泰雅族表演團體帶來溫暖的天籟歌聲，迴盪海拔近2000公尺高山。（王文吉攝）

迎向2019年，台中山城包括東勢、谷關、梨山及環山跨年夜共舉辦4場晚會活動，實力歌手、人氣樂團晚間6點起接力開唱，歌聲迴盪寂靜山谷，絢麗燈光更點亮山城夜空。跨年遊客也湧入谷關溫泉區，當地13家飯店一房難求，700多間房全數客滿，甚至有日式大眾湯一個早上湧入破千人進場，有人笑說「簡直在下水餃」！

搖滾谷關跨年晚會在溫泉公園旁登場，金曲樂團「MATZKA」、小謝金燕「舒子晨」、綜藝玩很大金牌關主「黃豪平」及新時代女神「劉璇」與現場民眾一同倒數。幸福梨山「全台最高」跨年晚會在梨山賓館前廣場舉辦，邀請雷滾樂團、風聲古謠樂集、梨山七匹狼及原民樂團等熱力演出，現場備有熱騰騰的鋼管烤雞、梨山高麗菜鮮蔬湯，讓跨年的遊客們取暖。

副市長楊瓊瓔也特地前往谷關與民同樂，她致詞時表示，盧市長就職典禮時特別贈送民眾「谷關空氣瓶」紀念品，除了宣示防治空汙的決心，另外就是要邀請國內外的遊客到谷關呼吸新鮮空氣、泡泡溫泉、登山健行，療養身心活得更健康，也帶來谷關的繁榮。

谷關風景區31日一早湧入大批車潮，溫泉公園泡腳池遊客並肩而坐，部分飯店大眾湯池容留人數一度超限，許多湯客只能忍著寒風在外等候。谷關社區發展協會總幹事尹敬倫表示，元旦連假期間溫泉區內700多間房全數客滿，13家飯店一房難求，甚至有日式大眾湯在一個早上湧入破千人，有人笑說「簡直在下水餃」。

環山部落跨年夜在平等國小舉辦「迎接2019梨饗柿代」活動，邀請原舞曲文化藝術團、獨立人種樂團演出，並有原民耆老祈福及祖靈祭倒數。東勢區公所在中橫公路西端起點舉辦「美麗山城」跨年晚會，金曲台語歌王王識賢、客語歌王劉劭希及星光幫唱將周定緯等輪番嗨唱，與熱情民眾狂歡到凌晨1點。

(中時 )

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