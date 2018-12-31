柏林之子 提勒曼首度指揮維也納愛樂新年音樂會

由維也納愛樂樂團成員共同選出，60歲德國指揮提勒曼首度指揮維也納愛樂新年音樂會。(環球提供)

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全球矚目，已經舉辦超過半世紀的維也納新年音樂會即將在明(1)日舉行，今年由德國指揮提勒曼出任，這也是他首度指揮維也納愛樂新年音樂會，帶來約翰，史特勞斯等傳統精彩樂作，台灣則有台視直播以及故宮南院、衛武營戶外轉播。

超過半世紀的奧地利傳統「維也納新年音樂會」將在維也納的愛樂之友黃金音樂廳舉行，指揮提勒曼目前擔任德勒斯登國家管弦樂團首席指揮和薩爾茲堡復活節音樂會藝術總監，自 2000 年以來一直是維也納愛樂樂團的音樂合作夥伴。

2019年將滿60歲的提勒曼是土生土長的柏林人，也是拉圖宣布不再續任柏林愛樂之後最有可能接任柏林愛樂首席指揮的代表性人物之一，最後在柏林愛樂全體團員的投票之下，敗給了即將上任的佩特連科，但這件事情絲毫不減損提勒曼的指揮地位。

提勒曼堅持德奧傳統，19歲時就開始指揮生涯，當時他在柏林德意志歌劇院擔任樂團助理指揮，同時在柏林擔任卡拉揚助理。1985年他首次擔任杜塞多夫任萊茵歌劇院指揮，1988年轉到紐倫堡擔任音樂總監，1997年受邀到柏林德意志歌劇院擔任音樂總監，2004年擔任慕尼黑愛樂樂團音樂總監。2012年，接任德勒斯登國家管弦樂團首席指揮，2017年11月，德勒斯登國家管弦樂團宣布和提勒曼續約至2024年。

維也納愛樂的新年音樂會誕生在維也納愛樂最低潮的時期，原來1939年正值二戰時期，當時奧地利人民非常關心支持維也納愛樂的音樂之友協會能否繼續獨立運作，後來維也納愛樂決定舉辦了一場完全演奏史特勞斯時期音樂作品的音樂會，來表達自己對自己祖國奧地利的忠誠，這不但成為維也納愛樂重要的歷史，也成為全球樂迷每年期待的音樂盛事。

怎樣可以被選為維也納新年音樂會的指揮呢？指揮一職每年由維也納愛樂樂團成員共同投票選出，基本條件包括要與維也納愛樂樂團長期合作，深獲樂團成員及維也納當地樂迷的認同與歡迎，指揮本身也必須願意指揮史特勞斯家族的作品。

2019維也納新年音樂會將從1日晚間6時15分起於台視財經台live播出，台視從1日晚上6時15分至8時50分接收維也納訊號，傳送衛武營國家藝術文化中心戶外劇場與國立故宮博物院南部院區同步轉播。各地除了有巨幅投影幕提供觀眾觀賞聆聽外，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場現場由大提琴家張正傑、台視主播鄔凱雯攜手合作主持；國立故宮博物院南部院區則由台視主播郭于中、古典音樂台主持人Emma聯手主持。

(中時 )

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