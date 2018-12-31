基隆跨年董事長樂團壓軸 滅火器趕場High唱

2018年12月31日 20:47 旺報 廖慧娟

定居基隆的杜詩梅擔任今年基隆跨年演唱會主持人。（新視紀提供）

基隆市政府今天（12月31日）晚間8點在基隆港西三倉庫旁停車場舉行「2018 BIGBAND基隆市跨年晚會」，由定居基隆的杜詩梅主持。

晚會一開場就是日本熱血電波女系搖滾團體「su凸kod凹koi」的勁歌熱舞。這是她們第一次參與台灣跨年活動，直呼：「台灣人都好熱情！」演出結束後，隨即驅車趕場，前往台中參加「搖滾台中」跨年演出。

自2014起號召獨立樂團參與基隆跨年晚會演出，至今已邁入第4年，不僅成功營造基隆年輕、活力及勇於創新的城市風格，並配合文創設計推動及城市願景規劃等積極作為，打造基隆為文化藝術創作之都。

繼「su凸kod凹koi」之後登場的滅火器，帶來《島嶼天光》、《長途夜車》、《繼續向前行》等多首招牌歌曲，炒嗨現場氣氛，隨後也趕往大直美麗華進行壓軸演唱，與民眾倒數。

台客電力公司在基隆晚會上首唱他們為行腳節目《寶島神很大》創作的片尾曲《轎班男兒》，並與現場民眾大合唱《基隆水噹噹》。

接下來還有八十八顆芭樂籽演唱演唱《一起來跳舞》、《就請你幫我乾杯吧》等多首歌曲，並預告即將展開全新的巡演計畫。

嘻哈新團草屯囝仔曾翻唱董事長樂團招牌情歌《愛我你會死》，創下youtube近1,200萬的瀏覽人次。這回董事長樂團擔任基隆跨年演唱會的壓軸演出，將特別選唱這首歌的嘻哈版本，將帶給民眾耳目一新的感覺。

此外，董事長樂團還將表演《向前行》、《倒退嚕》、《山地醉拳》等歌曲，最後要以招牌歌曲《眾神護台灣》與民眾一起迎接2019。

(旺報 )