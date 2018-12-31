談判膠著 川普凍結聯邦員工薪資

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美國政府關門已進入第二周，但白宮與國會針對美墨邊境築牆經費談判依然僵持不下，也令政府停擺迄今不見終結跡象。在此之時，總統川普又發布行政命令，凍漲聯邦員工2019年薪資，更讓這些無薪工作或被迫放無薪假的政府雇員雪上加霜。

白宮官員表示，由於多數國會議員尚未返回開會，使得築牆經費談判至今仍不見進展。

不過與川普私交不錯的的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）指出，曾在日前向川普提議，可把用於築牆的50億美元經費與提供非法移民、也就是「夢想者」工作簽證這項議題進行掛勾，他說川普「雖然沒有承諾答應，但對此建議似乎抱持開放心態。」

眾院民主黨議員一名匿名助理卻對葛蘭姆說法表示質疑。他說過去國會曾企圖把這兩項法案包裹一起，但最後仍宣告失敗。

然而就在美國政府陷入癱瘓迄今不見結束跡象之際，川普28日還發布一項行政命令，凍結聯邦雇員2019年的薪資調漲，預料受影響的公務人員約有兩百萬人。此外他還取消雇員所在地區的年度工資調整。

據聯邦政府雇員薪資發布規定指出，政府雇員薪資自2019年1月起將自動調漲2％，另外根據員工所在地區，薪資調漲幅度有時還會更高。

就在數十萬聯邦員工受國會停擺被迫無薪工作或是放無薪假之際，川普此刻又發布凍結薪資命令，無異讓這些聯邦員工的處境更是雪上加霜。

但是這項決定並不令人意外。川普早在2018年8月向議員表示，由於聯邦預算無法支持，他計畫取消聯邦雇員2019年的加薪。

(工商 )

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