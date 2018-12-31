馬英九首次參加台南元旦升旗 31日遊安平老街玩直播

2018年12月31日 21:11 中時 程炳璋

前總統馬英九元月1日將在台南大林新城參加元旦升旗，31日先抵台南暢遊安平老街，馬英九沿路與民眾握手，並未回應2020年參加總統選舉問題，在一家餐廳內與台南多位商圈業者聊天，並從高思博臉書上玩起直播秀。

馬英九去年元旦在高雄升旗，覺得人很多，今年選在台南參加元旦升旗，是他人生的第一次，因為元旦升旗必須起一大早，他31日先抵達台南過夜，晚上在前立委高思博的引薦下，與台南市各商圈業者、幾位議員老朋友敘舊，並宣傳他的新書《八年執政回憶錄》。

馬英九沿路逛安平老街，台南市議員盧崑福、林燕祝、許至椿一路陪同，不但有熱情民眾上前握手，還有來自大陸的鄉親寒暄，他都一一親切的回應並合影，面對是否再度挑戰總統大位，馬英九並未回應。

一行人進入餐廳用餐，商圈業者拿出各項台南名產招待馬英九，高思博並玩起臉書直播秀，問他2018難忘的回憶與2019的展望與規畫。

馬英九表示，選舉前來台南助選，選後回台南看看老朋友與當初助選的國民黨議員同志們，他不好意思的說，曾在一次選舉場子上因為候選人太多，一時忘記介紹高思博，乾脆自己開玩笑的向他問「請問你哪位？」竟被大作文章，覺得不好意思。

高思博熱情接待馬英九，被詢問2020年總統支持人選是誰，他笑著說「當然是自己的家人啦」。

(中時 )