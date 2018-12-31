六福皇宮今熄燈！老客人20年來每月來此開同學會 嘆：可惜！

2018年12月31日 21:00 中時 何書青

前總統馬英九（左），六福旅遊集團總裁莊秀石（中）與六福旅遊集團董事長莊豐如（右）一同出席六福皇宮的熄燈派對。（盧禕祺攝）

台北威斯汀六福皇宮今（31日）舉辦熄燈派對，吸引不少民眾前來見證這歷史性的一刻。（盧禕祺攝）

台北威斯汀六福皇宮今（31日）舉辦熄燈派對，不少老客人們都前來留下最後的紀念，六福旅遊集團董事長莊豐如、六福旅遊集團總裁莊秀石、台北威斯汀六福皇宮總經理周復華親臨現場，當年開幕時任台北市長的前總統馬英九也到場見證這別具意義的熄燈日：「我還記得，2007年宣布參選總統的時候，我發表的第一個政見（東北亞黃金航圈）就在六福皇宮！」

六福皇宮剛成立時馬英九是台北市長，常有機會來這裡開會、吃飯，當時他對「六福」名稱很好奇，「因為通常是說五福臨門，後來才發現原來除了富貴、長壽、康寧、修好德、善終，第六福就是旅遊。」這才知道品牌是如此強調旅遊，並希望帶給來這裡的人溫馨幸福之感，他也期待六福皇宮的各位成員能在其他地方繼續發揮專長，將台灣旅遊做的更好。

六福旅遊集團董事長莊豐如忍不住頻拭淚，語帶哽咽地說：「再見不是不會再見，是很快會再見，謝謝大家！」派對現場許多依依不捨的老員工和老客人們，都不禁紅了眼眶，紛紛上前給落淚好幾回的莊豐如擁抱打氣。莊豐如也表示，集團一直在積極找尋其他適合的地點開幕新飯店，海內外沒有設限，目前台北六福萬怡酒店將接下重任，成為六福旅遊集團飯店品牌主力。

現場湧入許多依依不捨的熟客，還有幾位已白髮蒼蒼的客人，默默站在大廳邊上，不同於大多數的人在大廳裡用鬧哄哄的方式紀念這一刻，他們的眼神緩緩地掃過飯店上下，淚水在眼眶打轉，一問之下，才發現他們是自六福皇宮開業以來，每個月都來用餐的老客人：「我們每個月都在這邊開高中同學會聚餐，每個月輪流吃不同的餐廳。」20年來中間從未間斷過？其中一位笑說「間斷的話要罰錢的！」感嘆：「已經吃了20年了，收掉真的很可惜！」

2018年，六福旅遊集團旗下的台北六福萬怡酒店開幕3年便達成12月單月損益兩平，六福村主題樂園自2017年底起推出的四季慶典大受歡迎，全新的露營體驗開賣後也幾乎場場爆滿，2018年入園數近140萬人次，較去年成長近1成，六福村官網業績更較去年同期成長8倍，但旗下元老級的飯店品牌六福皇宮因房東國泰人壽宣布解約，無奈在2018年最後1天結束長達20年的經營。

(中時 )