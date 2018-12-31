綠媒「限定提供」頻道!？ 游淑慧驚嚇：霸氣高招

高雄地標85大樓。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

日前，內政部保五總隊的學生餐廳遭檢舉只能觀看中天新聞，引發內政部長徐國勇關切。結果，餐廳包商發表公開信指出，綠媒名嘴亂爆料。不過，台北市議員游淑慧表示，網友住宿高雄市85大樓的商旅、飯店，發現房間配置電視全被綠媒電台綁台。她驚訝問：「系金ㄟ嗎？住過85的請分享？」最後，游淑慧譏諷綠媒霸氣，直接『限定提供』頻道才高招！」

據投宿高雄85大樓商旅的網友指出，電視台轉來轉去，結果沒有中視中天，沒有中視中天，沒有中視中天。網友提醒韓市長及新聞局長#這樣新聞自由是對的嗎？#中華電信連中視都沒有？想看中視錯了嗎？另有一網友指出，住85大樓景觀房很棒，不過他們電視超恐怖，全都是親綠電台，中天、TVBS等都沒有。

游淑慧在臉書表示，原來花錢買收視率是這樣買的⋯⋯，不是500元、500元的買，是買下大樓，請君入甕？針對日前保五學生餐廳電視台遭檢舉一事，游淑慧驚呼，「什麼收掉轉台器不給轉，落伍了！霸氣，直接『限定提供』頻道才高招！」

網友留言更揭露「中南部很多旅遊景點的飯店或住宿，電視頻道都只有三民自台，連中視都看不到，這已是很長時間的媒體壟斷」，對內政部長徐國勇只看到所謂「保五總隊餐廳固定只能觀看某新聞台」，而不見中南部很多飯店的電視頻道都只有三民自台，「真的是《智商》危機」。

(中時電子報)

游淑慧臉書

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