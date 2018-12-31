2019首週濕冷到這天才回溫 南海熱帶擾動恐成元旦颱

2018年12月31日 21:25 中時電子報 林郁庭

上圖:一直要到1月4日、5日東北季風減弱，雨勢趨緩且各地氣溫回升。（圖/氣象局提供）下圖：一張圖看跨年連假天氣。（圖/翻攝自天氣風險 WeatherRisk 臉書）

今、明(31日、1月1日)仍受東北季風及南方雲系北移影響，各地天氣還是濕涼，一直要到週五、週六(1月4日、5日)才會明顯感到回溫，北部最高溫可達24℃、南部最高溫可達28℃。位在南海的熱帶擾動還有機會死灰復燃，成為「元旦颱」，氣象局預估對台灣的影響低。

氣象局預報員官欣平表示，未來3天，北部、東北部降雨機率仍高，中南部及台東地區則是雲多偶飄雨，這樣濕涼的天氣型態將持續到週四（1月3日）。一直要到週五、週六（1月4日、5日）東北季風減弱，雨勢趨緩且各地氣溫回升，北部高溫有機會回升到24、25℃；中南部地區為晴時多雲，高溫可回升到27~29℃。不過，週日（1月6日）起又一波東北季風南下，北部、東半部降雨機率又會再度提高。

另外，天氣風險公司臉書粉專指出，原本前幾天在菲律賓東南方海面出現的熱帶性低氣壓，本將成為2018年第30號颱風帕布。但是自生成後遇到垂直風切過大的環境，中心附近的強對流始終無法鞏固發展，高低層環流分離嚴重，因此強度一直跨不過輕度颱風的門檻，昨天逐漸進入菲律賓群島陸地後又遭到陸地破壞，環流結構顯著減弱，而被宣判胎死腹中。不過目前有些預報模式資料認為熱帶低壓的殘餘雲系進入南海南部後仍有機會死灰復燃，官欣平說，雖可能會在今、明兩天搖身一變成為2019年的第1號颱風，但因為離台灣距離遙遠，因此對我們的影響小。

(中時電子報)