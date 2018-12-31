影》非典波麗士 大安警分局推6語言RAP疏導跨年交通

2018年12月31日 21:40 中時 謝明俊

（大安波麗士提供）

今夜是今年最後一晚，北市警大安分局特別在最後一夜推出最新最強ＲＡＰ新作微電影，利用北市府跨年晚會活動，分局在信義路、安和路口執行勤務時，向來往民眾公開，警方並在路口設立防範犯罪宣導攤位，發放犯罪宣導傳單及小禮物，來宣導民眾防詐觀念。

這次台北市政府所主辦２０１９年跨年晚會活動，大安分局負責光復南路以西全部跨年活動交通管制及安全維護工作，以往的分局長都是只要求落實勤務，但現今大安分局長周煥興，卻想到要利用跨年人潮眾多的機會，將警察工作的不同面向呈現給來往民眾觀看。

首先，擅長創作ＲＡＰ歌曲的瑞安所副所長施傑勲，又再推出最新力作微電影，藉由拜年的議題，向民眾解說警察工作內容。最新微電影內容，也將在今晚１０時３０分，正式在大安分局設在信義路、安和路口的勤攤位上公開，讓來往民眾欣賞。

另外，分局派出熟曉六國語言同仁，除了以中文ＲＡＰ唱跨年歌外，也首次挑戰英文版，並架設六國警察人形立牌，希望外國人看到自己國家警察能感到更安全。現場攤位還備有防詐的宣導小傳單，以及小禮品，發放給來往民眾，增進民眾防詐知識。

分局還在執勤攤位上準備非常有創意「天佑平安」招牌，以天「蟠桃」、佑〔柚子〕、平〔蘋果〕、安〔有安神作用的香蕉〕，現場並有超卡哇尹的柔道熊陪大家一起跨年倒數，讓枯躁無趣的跨年勤務活動，增添更多趣味。

(中時 )