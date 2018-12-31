鼓鼓與蕭秉治台北跨年披紅白戰袍合體

鼓鼓（左）與蕭秉治廷廷（右）合體在台北跨年場演唱會。（圖／記者粘耿豪攝）

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台北最High新年城2019跨年晚會今（31日）晚在台北市府前廣場舉行，蕭秉治與鼓鼓2人相隔10個月在再度合體表演，除了各自帶來精彩的表演外，更將合唱《向前走》、《不按牌理出牌》、《射手》等歌曲，鼓鼓也披上精心設計的紅色戰袍，一上台就一連唱了〈嗯哼VS可以唷〉、組曲〈為愛而愛〉、〈繽紛了每一天〉、已級〈乎乾〉等歌曲，讓台下氣氛嗨翻天，演唱結束還介紹昔日隊友蕭秉治出場，並大誇他「超棒的！」看得出兩人的好交情。

鼓鼓。（圖／記者粘耿豪攝）

2人昨天在台中五月天登場表演，便立刻趕回台北，行程滿檔的鼓鼓跨年連趕北、中2場演出，昨結束台北跨年表演立刻拉車到台中擔任壓軸，貼心的他怕工作人員無聊，雖然已備妥零食、巧克力，但擔心「伙食」不夠，他前天在五月天台中演唱會後台，已偷了不少零嘴，讓工作人員在車上解饞。

鼓鼓（左）、廷廷（右）。（圖／記者粘耿豪攝）

蕭秉治則是披上白色戰袍，當他唱起〈愛過你有多久就有多痛〉時還出動價值15萬元的特製透明水晶鋼琴殼，接連在雨中獻唱經典情歌組曲《我還是愛著你》、《我好想好想你》以及《凡人》，而台下歌迷也聽得如癡如醉。

蕭秉治年底活動多近期常在高鐵站上演「拔腿狂奔」戲碼，粉絲為了跟他說上幾句話，還一起邊跑邊話家常外，這回跨年連趕台北、花蓮2場，昨一早就到花蓮做彩排，結束後立刻返回台北，等演唱結束後再飛奔到花蓮，不到24小時往返3城市，經紀人怕交通大打結，還事先研擬多種路線，與拉車備案，堪稱是最波折、最緊張的一回。

(中時 )

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