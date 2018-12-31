MLB》春訓開跑前 洋基需要這五把鑰匙

2018年12月31日 21:46 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

洋基在2018年拿下2009年奪冠以來最佳的例賽100勝，新教頭布恩（Aaron Boone）執教首季居功厥偉，但仍比紅襪少了8勝，最終也只能眼看死敵舉起世界大賽冠軍。2019年如何重振雄風？官網記者霍克（Bryan Hoch）撰文點出洋基在春訓開始前需要的5把關鍵鑰匙：

一、游擊補人

由於桂格瑞斯（Didi Gregorius）手肘開刀，洋基勢必要找人填補游擊大關，他們對明星游擊手馬恰多（Manny Machado）的興趣不在話下，但費城人和白襪都在搶人，也得看洋基老闆小史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）願意掏多少錢出來。

若沒搶到馬恰多，洋基可能要讓二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）移防游擊，或者去自由市場簽左右開弓的內野活棋賈維斯（Freddy Galvi）。另一個選擇則是老將屠洛威斯基（Troy Tulowitzki），他因狀態大衰退被藍鳥釋出，也許洋基可以考慮邀請他至春訓試試看。

前美聯終結者布瑞騰與洋基的1年合約已滿。（美聯社資料照）

二、牛棚強化

洋基的先發輪值或許還有提升空間，至少人手已經補齊，但牛棚一左一右兩大要角布瑞騰（Zach Britton）、羅伯森（David Robertson）成為自由球員，未必歸隊，洋基勢必要有所因應。最近嗆聲有信心三振貝比魯斯（Babe Ruth）的洛磯火球右投歐塔維諾（Adam Ottavino），或許是洋基可以考慮的選項。

洋基先發投手葛瑞季外將會被交易。（美聯社資料照）

三、換走葛瑞

前運動家右投葛瑞（Sonny Gray）轉戰洋基1年半，結果證明他無法適應「大蘋果」紐約的壓力，但客場7勝5敗、自責分率3.17的數據，讓總管凱許曼（Brian Cashman）相信他的賣像不錯，設定為交易的籌碼。

凱許曼已在冬季會議兜售葛瑞，據說有11隊表達興趣，洋基應該會在春訓起跑前用他來交易大咖或潛力新秀，就看「現金男」怎麼選擇最佳賣方了。

左投沙巴西亞連3年進廠修理右膝。（美聯社資料照）

四、健康檢查

強打捕手G.桑契斯（Gary Sanchez）今年打擊率跌到1成86，他在球季結束後動了左肩手術，應能順利趕上開季。不過洋基不會著急，如何讓他循序漸進的出賽，找回應有的打擊水準，才是最重要的課題。

老左投沙巴西亞（CC Sabathia）則已連3年右膝開刀，但洋基大概也習慣了。倒是「法官」賈吉（Aaron Judge）的右腕在球季尾聲感到不適，洋基希望他在休兵期間好好調養，可以在新球季開打前完全康復。

洋基重砲「法官」賈吉今年因右腕遭球吻影響表現，明年火力值得期待。（美聯社資料照）

五、多買些球

還記得「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）曾為自己今年的打擊表現公開道歉嗎？儘管如此，洋基今年共敲出267轟，仍改寫了1997年水手隊保持的團隊264轟單季紀錄。甚至若非賈吉在7月底挨了那記觸身球，洋基改寫紀錄的速度還可以更快一些。

史坦頓到紐約第2年，應該可以更加適應，法官的火力不在話下，倘若洋基真的補進馬恰多，甚至更瘋狂一點搶到哈波（Bryce Harper），別說改寫267轟的紀錄，就連賽前的打擊練習，洋基恐怕都要送出不少練習球給看台上的觀眾了。

(中時電子報)