MLB》春訓開跑前 洋基需要這五把鑰匙

洋基在2018年拿下2009年奪冠以來最佳的例賽100勝，新教頭布恩（Aaron Boone）執教首季居功厥偉，但仍比紅襪少了8勝，最終也只能眼看死敵舉起世界大賽冠軍。2019年如何重振雄風？官網記者霍克（Bryan Hoch）撰文點出洋基在春訓開始前需要的5把關鍵鑰匙：
一、游擊補人
由於桂格瑞斯（Didi Gregorius）手肘開刀，洋基勢必要找人填補游擊大關，他們對明星游擊手馬恰多（Manny Machado）的興趣不在話下，但費城人和白襪都在搶人，也得看洋基老闆小史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）願意掏多少錢出來。
若沒搶到馬恰多，洋基可能要讓二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）移防游擊，或者去自由市場簽左右開弓的內野活棋賈維斯（Freddy Galvi）。另一個選擇則是老將屠洛威斯基（Troy Tulowitzki），他因狀態大衰退被藍鳥釋出，也許洋基可以考慮邀請他至春訓試試看。
二、牛棚強化
洋基的先發輪值或許還有提升空間，至少人手已經補齊，但牛棚一左一右兩大要角布瑞騰（Zach Britton）、羅伯森（David Robertson）成為自由球員，未必歸隊，洋基勢必要有所因應。最近嗆聲有信心三振貝比魯斯（Babe Ruth）的洛磯火球右投歐塔維諾（Adam Ottavino），或許是洋基可以考慮的選項。
三、換走葛瑞
前運動家右投葛瑞（Sonny Gray）轉戰洋基1年半，結果證明他無法適應「大蘋果」紐約的壓力，但客場7勝5敗、自責分率3.17的數據，讓總管凱許曼（Brian Cashman）相信他的賣像不錯，設定為交易的籌碼。
凱許曼已在冬季會議兜售葛瑞，據說有11隊表達興趣，洋基應該會在春訓起跑前用他來交易大咖或潛力新秀，就看「現金男」怎麼選擇最佳賣方了。
四、健康檢查
強打捕手G.桑契斯（Gary Sanchez）今年打擊率跌到1成86，他在球季結束後動了左肩手術，應能順利趕上開季。不過洋基不會著急，如何讓他循序漸進的出賽，找回應有的打擊水準，才是最重要的課題。
老左投沙巴西亞（CC Sabathia）則已連3年右膝開刀，但洋基大概也習慣了。倒是「法官」賈吉（Aaron Judge）的右腕在球季尾聲感到不適，洋基希望他在休兵期間好好調養，可以在新球季開打前完全康復。
五、多買些球
還記得「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）曾為自己今年的打擊表現公開道歉嗎？儘管如此，洋基今年共敲出267轟，仍改寫了1997年水手隊保持的團隊264轟單季紀錄。甚至若非賈吉在7月底挨了那記觸身球，洋基改寫紀錄的速度還可以更快一些。
史坦頓到紐約第2年，應該可以更加適應，法官的火力不在話下，倘若洋基真的補進馬恰多，甚至更瘋狂一點搶到哈波（Bryce Harper），別說改寫267轟的紀錄，就連賽前的打擊練習，洋基恐怕都要送出不少練習球給看台上的觀眾了。
(中時電子報)