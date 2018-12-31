酒駕慣犯撞警害截肢 母借車卻判免賠千萬

新北市蘆洲分局交通分隊警員陳昭宏（倒地者），在台65快速道路執行交管勤務時遭陳以恩無照酒駕撞上。（郭吉銓翻攝）

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中時電子報

新北市蘆洲警分局一警員陳昭宏2015年，卻遭無照酒駕女子陳以恩追撞，導致他右小腿截肢。新北地院依酒駕致人重傷罪將陳女判刑2年10月；民事部分由於陳女媽媽借車給她開，陳母連帶判賠1107萬元，但二審時高等法院認為刑事起訴、判決均未認定陳母與車禍相關，改判陳母無須連帶賠償。

2015年7月，事發當時適逢時任行政院長林全外出視察，陳員於台64線高架橋上交管勤務，陳女駕車行經此處時，因酒駕注意力低，未注意到交警指揮，撞擊當時正在警車後方擺放交通錐的陳員，導致他雙腿粉碎性骨折，陳女事後酒測值更高達0.87。

陳員緊急送醫後，前後共進行了6次手術，不僅右小腿慘遭截肢，左膝、左踝也因骨折、肌腱斷裂，嚴重影響運動、負重能力，醫院診斷後，認為未來完全痊癒可能性極低。陳員後從交通分隊轉保一總隊擔任全職全勤。

一審開庭時，陳員曾在庭上數度哽咽，表示「一生前途都斷送至此」，不僅無法再執行外勤，妻子需扛起家庭、生活重任，往後的醫療花費更是ㄧ筆重擔，要求法院重判陳女。

肇事陳女後被判需服刑2年10月，民事賠償1107萬餘元，而借車給無照陳女的陳母亦需連帶賠償，但二審法官認為刑事起訴、判決均未認定陳母與車禍相關，改判陳母無需連帶賠償。

對此，據《蘋果日報》報導，陳員認為現在制度運作並不合理，已提起上訴，希望能夠釐清相關責任。

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(中時電子報)

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