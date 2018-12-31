羅志祥率子弟兵揭幕！梁靜茹、徐佳瑩美聲陪跨年

小豬今率子弟兵登湖南衛視開唱。（EMI提供）

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小豬今率子弟兵登湖南衛視開唱。（EMI提供）
梁靜茹今在湖南衛視開唱。（經紀人提供）
徐佳瑩今在湖南衛視開唱。（亞神提供）

羅志祥（小豬）今晚為湖南衛視跨年晚會揭幕，帥氣首唱新歌〈NO JOKE〉，搞笑起來完全沒包袱的他，秉持「不搞笑」原則唱跳嗨翻全場，並一連飆嗓膾炙人口的〈一枝獨秀〉、〈精舞門〉，此外，小豬的子弟兵C.T.O也首登大型跨年晚會，演唱同名歌曲〈C.T.O〉，一登場立刻炒熱氣氛，為晚會盛大揭幕。

對於首次公開表演〈NO JOKE〉，小豬事前興奮到炸、跟團隊緊鑼密鼓策畫，演出前一晚更不厭其煩地彩排10幾次，不斷與導演、舞者討論，力求「炸翻全場」！小豬登台前，一把3D巨型螢光吉他投射在舞台上，當弦播動時，不僅有超震撼的炫音響起，同時打上五光十色的3D立體燈光，視覺效果十足。

梁靜茹今晚緊接著小豬後面登場，身穿黑色禮服優雅獻唱〈暖暖〉及〈會呼吸的痛〉，並與交響樂團合作 〈愛久見人心〉；聊起新年目標，她希望儘快推出睽違5年、已完成錄音的新專輯，同時她還為歌迷準備新年禮物，昨搶先推出為電影《寒單》獻唱的主題曲〈想都沒想過〉。

徐佳瑩今趕場湖南衛視及四川衛視跨年晚會，期許自己新的一年將健身運動融入生活，不再為了演出抱佛腳，更希望自己戒掉使用提詞機的習慣，認為依賴提詞是怠慢的行為，「對表演不夠尊重，能改掉它就是前進了一大步」。

(中時 )

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