王力宏暖身「福利秀」 冒雨現身大安森林公園

王力宏今晚現身大安森林公園彩排。（宏聲音樂提供）

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王力宏（二哥）為回饋粉絲，7年前首創《福利秀》（Free Show），自掏腰包在每年的一月一日、不同城市，隨機舉辦元旦演唱會。今年他選在台北大安森林公園開唱，今晚冒著15度低溫及雨勢出現大安森林公園露天音樂台，為元旦晚登場的《福利秀》彩排，二哥感性說：「剛在現場偷偷排練soundcheck了一下，這場地好多故事和回憶。」

王力宏今戴毛帽、毛衣現身彩排，引起公園週邊遊客轟動，有些粉絲預期歌王會前來彩排，從早上就在音樂台邊守株待「龍」，見到偶像出現齊聲尖叫：「二哥好！」王力宏趕緊要粉絲回家，「天冷又下雨，小心著涼，快保持體力，明晚來看《福利秀》」。二哥表示，《福利秀》走一個快閃概念，完全免費，忠於音樂本質，沒有華麗的舞台特效，只有音樂和與歌迷的互動，選歌很free，不見得是主打歌，首首有機會，他注重跟粉絲互動，也可能接受點歌。

他20年前推出《公轉自轉》專輯，當時在此舉辦「繞著力宏轉」演唱會，造成萬人空巷，隨後就得了第10屆金曲獎「最佳男演唱人」和「最佳專輯製作人」獎，一舉得雙，大安森林公園也成為王力宏的「福地」，如今倒數24小時，將重回寶地開唱，王力宏相當期待，今晚現場冷吱吱，但他心裡超溫暖，也呼籲粉絲做好保暖、預備雨具，並落實垃圾不落地，用音樂一起引爆大安森林公園。

(中時 )

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