桃機2航美食街約到關閉 明年5月重新開幕

桃園機場第2航廈地下2樓統一超商美食廣場因合約到期，營業至31日晚間10時為止，日後將由得標的義美吉盛重新裝修，預計在2019年5月間重新開幕。（陳麒全攝)

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桃園機場第2航廈地下2樓統一超商美食廣場因合約到期，營業至31日晚間10時為止，日後將由得標的義美吉盛重新裝修，預計在2019年5月間重新開幕。（陳麒全攝)
桃園機場第2航廈地下2樓統一超商美食廣場因合約到期，營業至31日晚間10時為止，日後將由得標的義美吉盛重新裝修，預計在2019年5月間重新開幕。（陳麒全攝)
第2航廈出境管制區內4樓南側餐飲區，31日展開試營運，引進林東芳牛肉麵、KIKI麵Noodle Bar等知名餐飲，提供旅客不同選擇。
第2航廈出境管制區內4樓南側餐飲區，31日展開試營運，引進林東芳牛肉麵、KIKI麵Noodle Bar等知名餐飲，提供旅客不同選擇。

桃園機場第2航廈地下2樓統一超商美食廣場因合約到期，營業至31日晚間10時為止，日後將由得標的義美吉盛重新裝修，預計在2019年5月間重新開幕。第2航廈出境管制區內4樓南側餐飲區，31日展開試營運，引進林東芳牛肉麵、KIKI麵Noodle Bar等知名餐飲，提供旅客不同選擇。

由統一超商經營的桃園機場第2航廈地下2樓美食廣場，因為標案合約到期，31日晚間10時吹熄燈號，全區封閉。日後將由新得標廠商義美吉盛接手，重新整修，在整修裝潢期間，機場捷運A13站出口通廊將會設置臨時餐飲櫃位，提供輕食、餐盒、速食、烘焙食品等餐點，提供旅客簡易餐飲服務。

新得標廠商義美吉盛表示，美食廣場重新整修將擴充營業範圍，面積將由原本的2200平方公尺擴大到2400平方公尺，餐飲櫃位由15個增加至20個，引進包括呷七碗、小南門、麥當勞、星巴克、高川鰻魚飯、RAMEN IROHA、12MINI經典獨享鍋等知名餐飲。

義美吉盛公司在2航廈出境管制區外4樓的餐飲區，22日已經開幕，提供中、西式餐飲服務，加上2航廈1樓由誠盟公司經營的港苑餐飲，旅客有較多樣的餐飲服務。

另外由昇恆昌免稅店接手的2航廈出境大廳管制區內4樓南側餐飲區，31日起展開試營運，引進林東芳牛肉麵、KIKI麵noodle bar等知名廠商，推出牛肉麵、半筋半肉麵，以及川味擔擔麵、蒼蠅頭拌飯、口水雞、水煮牛肉等餐點。

1位香港籍旅客表示，來台灣就想吃林東芳牛肉麵及KIKI麵noodle bar，沒想到31日在桃園機場發現這2家店，試吃後覺得跟本店口味及品質相同，以後來台旅遊時，上機前還可以從容在桃園機場慢慢享用美食。

昇恆昌免稅店表示，未來還會增加阿鴻小吃的燒臘、泰昌餅家的蛋塔、西式連鎖麥當勞等共7家餐飲服務，提供210個座位，座位後方體貼設計充電插座，方便旅客替3C產品充電。正式開幕時間預計在1月24日。

(中時 )

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