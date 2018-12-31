世大運沒收獨派台灣旗 柯P違法？北院：罪嫌不足

2018年12月31日 22:37 中時 陳志賢

5名獨派人士不滿2017年8月台北世界大學運動會閉幕式現場，攜帶台灣旗遭沒收，甚至在拉扯時受傷、限制行動，向台北地院自訴台北市長柯文哲、前市警局長邱豐光、憲指部司令許昌、國安局長彭勝竹4人傷害．強制、搶奪罪，台北地院認定獨派人士指控的證據，無法證明4人犯罪，4人犯罪嫌疑不足，裁定自訴駁回。

獨派人士控稱，2017年8月30日，他們在世大運閉幕典禮會場，舉著「台灣就是台灣，不是中華台北」等旗幟、標語表達訴求，卻遭不明人士將他們手上的旗幟收走，雙方拉扯時受傷，並遭限制行動，認為承辦世大運的台北市長柯文哲、負責會場維安的前北市警局長邱豐光、憲兵指揮部司令許昌、國安局長彭勝竹4人涉犯傷害．強制、搶奪等罪。

法官認為，世大運違禁品清單，包括「帶有政治、種族歧視、宗教等用於宣傳之物品」，而統獨議題為高度政治性敏感議題，獨派攜帶或高舉之旗幟，均帶有政治意識宣傳，經世大運會場人員認定旗幟所顯示之字樣，違反禁制公告規定。

法官另向台北地檢署調閱獨派提告世大運人員的不起訴處分書，維安的憲兵上校證稱，獨派舉旗違反世大運公告禁制事項，他先後協請志工前往勸導2次，均遭挑釁辱罵，再請員警前往勸導亦無效，獨派在場內叫囂、奔跑等行為，已驚擾到其他觀眾。

因此法官認為，會場人員因無法勸阻獨派不要攜帶旗幟進入會場或宣揚，採取暫時保管措施，以維護現場秩序並落實違禁品不可帶入會場規定，屬於合理手段，難認會場人員取走旗幟具有不法性行為。

至於獨派人士指控遭打傷、行動遭到限制等情事，因現場秩序混亂，傷勢可能是為取回旗幟而與會場人員拉扯所造成，不能僅憑獨派的片面說法，就認定會場人員有傷害、強制罪的犯意及犯行，

法官認為，獨派所提出之證據，並不能證明柯文哲4人與世大運會場人員有共同涉犯搶奪、傷害、強制等犯行，4人犯罪嫌疑不足，裁定自訴駁回。

(中時 )