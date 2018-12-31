不可或缺！美國空軍希望KC-135加油機飛到100年

KC-135已服役62年，但後續機種KC-46接替不上，很可能使KC-135服役到100年。(圖/美國空軍)

友善列印
中時電子報

美國空軍現有數量最多的加油機，由波音707修改而成的KC-135同溫層加油機(Stratotanker)，現役數量接近380架，它已服役了60年，但美國空軍計畫將KC-135再進行補強與改良，可以再飛個40年，屆時總服役年份將到100年。

任務與目的(task and purpose)報導，KC-135早在2006年，已經歡慶它的50年役期，也就是說，如今已達到62年。雖然波音公司的KC-46飛馬座加油機即將服役，但是KC-46不斷延遲的交機日期，以及高昂的造價顯然讓美國空軍不敢奢望能夠1：1的更換，所以他們可能會提出KC-135的延壽工程。

去年9月辭去空中機動司令部司令的卡爾頓．艾佛哈特將軍(Gen. Carlton Everhart)說：「我們的艦隊和空軍都面臨著嚴峻的挑戰，主要是數量。面對復興的俄羅斯和崛起的中國大陸，他們有新的作戰手段和超現代武器。相對的，美軍的海空軍數量優勢遠弱於過去的任何時期……因此我們需要足夠的空中加油機，現有飛行中的KC-135，必須繼續服役，可能會達到100年的服役史，才會被下一代的加油機給徹底取代。」

美國傳統基金會在10月份的一份報告中表示，自1952年以來，美國空軍在飛機數量方面的能力一直處於下降趨勢，相對的，美國的對手正在快速的執行現代化和創新，從而危及美國在空中和太空領域的技術優勢。在這種情況下，保留現有的機隊並持續更新，是以最小的投資並且保持實力的好選項。

美國空軍近年的3大新飛機計畫分別是F-35聯合打擊戰機、B-21突襲者戰略轟炸機、KC-46加油機，但是3項計畫都所費不貲，也難以全面更換，因此許多老而彌堅的機種就要持續使用，包括包括F-16C/D、F-15C/D戰鬥機、F-15E多用途戰鬥機、C-130運輸機、B-1B轟炸機，都可能服役役超過60年。(C-130已經服役60年)。

美國空軍官員說，雖然KC-135還沒有進行根本的重大升級，但是已經在改進數位化航空電子設備，並且正測試雷射反制系統，以對抗來襲的飛彈。

(中時電子報)

文章來源：The Air Force Wants To Keep The KC-135 Flying For 100 Years

美F-35,超級航母,B-21轟炸機都打… 美媒質疑：俄海神洲際核子魚雷絕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。