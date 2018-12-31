成語蕎比基尼馬甲爆乳裝宜蘭開唱

2018年12月31日 23:14 中時 洪秀瑛

noovy團員JK（左起）、Shawn、Mark、Hank。（伊林提供）

noovy演出。（伊林提供）

成語蕎在比基尼馬甲後面加暖暖包抗寒。（伊林提供）

成語蕎帶舞者演出。（伊林提供）

由伊林娛樂打造、在日本出道的男團noovy及「甜心女神」成語蕎今晚在宜蘭跨年演出，陪粉絲迎接2019。宜蘭天氣濕冷又飄雨，noovy霸氣說：「身為在日本打拚的孩子，我們沒那麼怕冷，台灣這種冷度小Case。」團員JK表示，看到粉絲穿雨衣、撐雨傘看彩排，心裡很感謝也很心疼。

noovy晚上在台上演唱8首歌，其中首唱即將在日本發行的動漫主題曲〈SPEED UP〉，「希望藉由這次跨年表演，讓大家知道我們這群在日本打拚的孩子」。宜蘭現場大雨，Hank說，樂團最怕雨天，因為很多器材不能碰到水，最擔心電線短路出狀況，沒想到後台真的突然跳電，大家連忙找燈接電。

Shawn說，今年是第二次參加跨年表演，印象最深刻是2016跨2017年，當時第一次在台中洲際棒球場演出，現場數萬人，當時才出道3個月，他們一想到第3個月就可以到這麼大場面表演，「在台上我們都是在笑的，第一次體會到很享受舞台，唱完跨年，下台用跳的，因為小時候都在電視機前看跨年表演，那次看到家人在台下很感動」。

他們在台灣還沒有趕場經驗，不過在日本全國巡演時，唱完一場之後，接著開8小時的車到另一個目的地再接著唱，也曾在颱風來襲時趕車，車子差點被吹倒。JK說，他們和宜蘭很有緣份，曾在宜蘭拍攝專輯封面和MV，當時吃到炸彈蔥油餅，這次又在宜蘭唱跨年，有機會也想再回味。

4人分享難忘跨年經驗，Shawn自認是乖小孩，爸媽以前連六日都規定他不能出去，他15歲到台北之後沒有特別的跨年經驗。JK大多把時間留給家人，「有次12點倒數前竟然睡過頭，周公陪我跨年，是最瞎的一次」。Mark說，有次和一群朋友在一位朋友家休息，結果大家一起睡過頭，集體在睡夢中跨年，Hank覺得最瘋狂的一次是，「以前都是在電視機前看其他藝人表演，台中那次跨年站在台上最特別」。

(中時 )