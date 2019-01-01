偏台味「曙拉麵」 湯頭順口、麵條Q彈

曙拉麵偏台式口味，湯好、麵好，誠意十足。（莊哲權攝）

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曙拉麵偏台式口味，湯好、麵好，誠意十足。（莊哲權攝）
曙拉麵偏台式口味，湯好、麵好，誠意十足。（莊哲權攝）

由在地年輕人返鄉經營的台東「曙拉麵」，手藝及麵條均來自台南，用大骨熬煮7、8個鐘頭的高湯，偏台式口味，入口滑嫩不死鹹，麵條Q彈，2片油花相間的叉燒肉及半顆糖心蛋有加分作用，價格平價，在地人說，這是1碗誠意十足的拉麵。

33歲的曙拉麵負責人彭衍翔，是土生土長的後山孩子，在台南讀大學時，曾在當地的拉麵店打工，退伍後向台南的拉麵店老闆拜師學藝，4年多前返鄉開賣「曙拉麵」，在台東的拉麵界已頗具知名度。

日本傳統拉麵比較重鹹，曙拉麵的湯頭，用店家特製醬油熬煮7、8個小時， 顏色略深，但是不死鹹，滑順好入口， 較符合台灣人清淡口味，老人家吃起來也沒有負擔，可說是老少咸宜，而麵條則是從台南宅配，口感Q彈有勁，片五花叉燒五花肉，吃起來不油膩，半顆蛋黃半熟的糖心蛋，更有畫龍點睛的加分效果。

曙拉麵除了招牌拉麵以外，幾乎每年推出1道新口味，現在已經有味噌、醬油、泡菜、豬排、咖哩、白蒜、油蔥等等，多元口味讓饕客有不一樣的選擇，炸物則有豬排、花枝丸、馬鈴薯條、地瓜條、甜不辣、洋蔥圈等。

彭衍翔說，雖然物價飛漲，但是曙拉麵的價格一直未漲，以平價讓消費者享受1碗料多實在好湯、好麵。

店名：曙拉麵

地址：台東市傳廣路272號

電話：（089）324066

營業時間：中午11:00到13:30、晚上17：30到20：30，星期三公休

價格：招牌拉麵110元

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