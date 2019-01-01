邱議瑩2020立委保不保的住？他一語突破盲點！

民進黨立委邱議瑩。（資料照）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨立委邱議瑩頻傳爭議，先前曾因「老婆陪睡說」槓上當時要選高雄市長的國民黨候選人韓國瑜，出席記者會仍堅持己見不道歉，引發風波。然而，當民進黨陳其邁宣布敗選時，邱議瑩在他身後頻頻拭淚。有網友問及，邱在台上哭是因為陳其邁敗選讓她很傷心還是代表她2020立委保不住了？對此，有網友注意到「是不是變安靜了 難道怕自己落選不敢囂張?」

今年八月南部淹大水，邱議瑩曾轟韓國瑜「不顧災情熱舞」，後來被爆出她跟隨國會參訪團到波蘭交流，引起網友群起撻伐。她回台後被問及是否有想趕快回台灣？邱大笑三聲後直言「你們以為是台北與高雄嗎？」再度引爆網友怒火！除此之外，邱議瑩將韓國瑜提出的「老闆提供工作機會，市長就陪你睡覺泡茶聊天」，加油添醋成「要老婆陪睡」，出席記者會仍堅持己見不道歉，導致臉書被網友灌爆。

網友mark2165在PTT發文指出，邱議瑩在陳其邁的敗選晚會上哭的很慘，是因為陳其邁敗選讓她很傷心還是有更深層的意義，代表她2020立委也保不住了？「就跟2016某些國民黨立委一樣 大家急著把他們拉下來」。

對此，多數網友紛紛諷刺表示「百萬網紅、百萬民意耶，穩的啦」、「人家留言數比其邁得票還多 你敢嘴?」、「光她就幫忙輸了20萬票」。也有網友認為「邱應該不太可能在下次立委名單 他的陪睡說沒被抓出來當戰犯已經算很對得起他了...雖然他這說法很明顯有丟掉不少選票!」、「打錄音帶 陪睡就選不上了」、「如果躲在不分區就表示DPP沒有檢討和反省 幹嘛繼續支持?」、「我是很希望下次他被拉下來」。但也有網友發現邱議瑩最近比較低調，並表示「是不是變安靜了 難道怕自己落選不敢囂張?」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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