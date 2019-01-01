《時來運轉》買運彩中大獎 Switch、電競筆電等你拿

2019年01月01日 06:55 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

運彩網路會員 好禮週週抽

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

新的一年台灣運彩為了回饋網路會員，特別舉辦「運彩網路會員 好禮週週抽」活動，活動期間只要透過台灣運彩官網線上購買運動彩券，不限球種、不限玩法，投注滿額就有機會抽獎，希望大家新的一年都可以買運彩中大獎，也抱回好禮。

「運彩網路會員-好禮週週抽」。(台灣運彩提供)

這次的「運彩網路會員 好禮週週抽」活動共分二波：

【第一波】

期間： 108/1/7(一)至108/2/10(日)，共計5週

方式：於每週抽獎資格結算期間累計投注滿新台幣1,000元，即可獲得該週抽獎機會， 每人每週限一次抽獎機會。若未抽中，該次抽獎機會不可保留或累計至下週。

獎項：任天堂Switch遊戲主機(不含遊戲片)，每週抽2台，5週共10台。

【第二波】

期間： 108/2/4(一)至108/3/10(日)，共計5週。

方式：於每週抽獎資格結算期間累計投注滿新台幣3,000元，即可獲得該週抽獎機會，每人每週限一次抽獎機會。若未抽中，該次抽獎機會不可保留或累計至下週。

獎項：微星MSI GP73-8RD17吋電競筆電及威剛ADATA EMIX H30電競耳機組合，每週抽2組，5週共10組。

大家或許會很好奇，為什麼第一波的最後一週與第二波的第一週時間重疊，沒有錯，這是特意安排的，因為重疊的那一週正好是農曆新年的那個禮拜(108年2月4日(一)至108年2月10日(日))，運彩特別來個加碼雙重送，網路會員只要當週累計投注滿新台幣3,000元，就可以同時擁有二波的抽獎資格，也就是既可抽Switch遊戲機也可以抽電競筆電及電競耳機組合。

運彩QR-Code。(台灣運彩提供)

網路會員申請書。(台灣運彩提供)

有興趣的朋友們趕快來申請運彩網路會員，申請方式很簡單，只要經過投注站用手機掃一下該店的「QR Code」，或是掃一下運彩廣宣(海報、桌曆、會員申請書、中華職棒雜誌…等)上的「QR Code」，就可進到會員申請畫面，輸入並上傳相關資料，按「確定送出」就可以完成會員申請；或者向投注站索取並填寫書面申請書，檢附相關資料後寄到台灣運彩，即可完成申請，早辦早投注早抽獎，祝大家新的一年：「運」轉福來、「彩」金滿袋，豬年行大運、發大財。

(中時電子報)