韓唱《夜襲》追妻？網：唱歌非重點而要有這能力

2019年01月01日 00:01 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜，選前靠一首軍歌《夜襲》傳唱大街小巷， 旗山場造勢活動也藉由這首歌，重燃國人對國家的熱情，韓國瑜妻子李佳芬曾說，韓國瑜首次約會就是唱這首歌，對此，有網友就認為，當初韓唱「夜襲」把到老婆太唬爛，正常男生在不熟女孩面前唱這首歌根本被當87，該網友推測認為，韓國瑜應該是靠口才能言善道，才追到李佳芬的。

回顧選前韓國瑜在人口最少的三山造勢旗山場靠著唱《夜襲》，凝聚支持者熱情，卻被民進黨立委鄭運鵬嗆「信這一套的都去吃背景吧！」，但也因出言不遜而道歉，並且後期在顯少後援下，靠著一股拼勁成功勝選，此外，韓國瑜臉書日前還分享妻子李佳芬告白影片〈 我的先生韓國瑜〉，寫道「致佳芬：感恩當年沒被《夜襲》嚇跑的妳，牽手三十，往後的路因妳依然踏實」。足以見得《夜襲》對韓國瑜的重要性。

網友x111222333 (試驗者)在批踢踢論壇發文表示，「韓國瑜說什麼當初唱《夜襲》，所以把到老婆這根本唬爛的吧！把過妹的都知道，在不熟的女生面前唱夜襲，根本會被當87！」李佳芬年輕時應該漂亮又有錢，反而韓年輕沒啥錢、也不算帥，算起來韓高攀，根本不可能是靠夜襲把到的，該網友推測，應該還是靠那張嘴的啦！

其他網友也紛紛認同該網友看法，「個人覺得應該是靠那張嘴」、「韓說他追女友是靠勤勞來彌補他的笨拙」、「韓自己都講了前面那些都失敗了，佳芬是唯一一個成功的」、「嘴甜、幽默會逗女生本來就有市場」、「笨蛋啊！韓是告訴你 真的喜歡你，唱什麼都不會走好嗎」、「雙子男的嘴巴都很厲害的」。

另有網友分析認為，「喜歡你的，唱什麼歌都可以，不喜歡你的，唱什麼歌都不行」、「讓女生傻眼但又不會跑掉...這就對了」。

(中時電子報)