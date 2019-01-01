摩天輪燈光秀取代煙火 台中跨年伍佰掀高潮

台中市長盧秀燕與市民一起倒數，在紙片雪花紛飛下，一起迎接2019年。（陳淑娥攝）

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台中市長盧秀燕與市民一起倒數，祝大家新年快樂，今晚好好玩。（陳淑娥攝）
麗寶摩天輪幻化成許多繽紛花卉意象，跟民眾一起跨年倒數。（陳淑娥攝）
伍佰跨年精彩演出，多首經典歌曲掀高潮。（陳淑娥攝）
2019台中跨年晚會后里場2019依舊幸福花現台中跨年晚會在麗寶樂園，倒數聲中，麗寶摩天輪，利用擴增實境技術，以110秒炫彩奪目燈光秀，迎接2019年。（黃國峰攝）
2019台中跨年晚會后里場2019依舊幸福花現台中跨年晚會在麗寶樂園，倒數聲中紙花滿天飛舞，民眾開心迎接2019年。（黃國峰攝）

「2019台中跨年晚會」打出雙主場及堅強藝人陣容，31日跨年夜力邀市民嗨翻天！后里場打造110秒炫彩奪目摩天輪燈光秀，融入繽紛花卉意象，以浪漫氛圍取代傳統煙火，台中市長盧秀燕和市民一起跨年倒數，祝大家新年快樂，希望大家心想事成。

台中市府晚間同步於麗寶樂園第二停車場、圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉行跨年晚會，分別為「2019依舊幸福 花現台中跨年晚會」、「搖滾台中 2019台中跨年音樂祭」，現場湧入大批熱情民眾，萬頭鑽動爭睹明星風采。

「后里現場」利用擴增實境技術，打造110秒炫彩奪目的燈光秀，摩天輪幻化成繡球、玫瑰、向日葵等花卉意象，以浪漫氛圍取代傳統煙火，將天空點綴的五彩繽紛；市長盧秀燕與市民一起倒數，她開心簡短的表示，祝大家新年快樂，心想事成，要什麼有什麼，大家好好玩！

「后里現場」由阿Ken、謝忻聯手主持，安心亞以「透視裝」出場最為吸睛，挑戰組曲16分鐘不斷電嗨翻全場；金鐘、金曲大贏家盧廣仲壓軸獻聲，讓逾10萬名市民滿載而歸。

「2018最後一個小時，我跟你們一起過！」伍佰獨家倒數，一出場以快歌炒熱全場，隨後獻唱成名曲《浪人情歌》，多首膾炙人口的歌曲，在場民眾也一起哼唱，伍佰將「全面對決」世界巡迴演唱會的精選曲目一次呈現，精彩演出令人欲罷不能。

「台中現場」則規畫3大特色舞台，Flora舞台由「告五人」打頭陣，「糜先生」、「1976」接續熱唱，「八三夭」帶來《致青春》，最後由「四分衛」擔任倒數嘉賓、「閃靈樂團」壓軸演出。

(中時 )

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