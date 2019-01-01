夕陽落軌美照爆紅 台鐵司機卻痛批攝影：影響行車安全

雲科大ㄧ名男大生在網上po出超美夕陽落軌照爆紅，卻遭自稱是台鐵司機的網友批評「嚴重的威脅我們的行車安全與造成莫大的壓力」。

友善列印
中時電子報

好美的夕陽!雲林科技大學學生李翊誠，花了7個月拍到一張夕陽從鐵軌後方正中央落下的照片，在網上吸引大批網友按讚並讚嘆「太美了」，未料也因此引起警方關切，而ㄧ名自稱是台鐵司機的網友更發文批評，直言此舉是「威脅我們的行車安全與造成莫大的壓力」。

這名男大生在《Dcard》上發出照片與拍攝心得，只見照片是一台火車行駛於軌道上，而後面則拖著超大的火紅太陽，非常具和諧性，讓網友紛紛讚嘆「實在太美了」，而李生也因此爆紅，更接受媒體採訪。

但在照片爆紅後，這張照片拍攝時的安全性也引起網友質疑，更遭自稱是台鐵司機的網友發文批評「或許你們覺得只是拍一張照片又沒什麼，但你們做的行為，卻嚴重的威脅我們的行車安全與造成莫大的壓力」。

這名列車司機更表示，這名大學生的作品「雖然拍得很美，但做了多少違規的事了!?」他更進ㄧ步的講述，自己曾遇到拍攝者，不知是因等太久還是在彎道上視線不好，直接闖進軌道中看火車來了沒，等火車接近鳴笛時，還站在淨空區內拍照，讓他「當下真得很想開窗罵髒話，甚至是拿出水壺來潑水，真的是很生氣」。

據《蘋果》報導，台鐵對此表示，該學生拍攝位置是站在平交道上行人可通行之處，且看照片他應是在列車通過後，才穿越平交道時停下來拍攝列車尾端，且前方也沒有對向來車要過來，因此沒有觸法問題，但考量安全因素，台鐵仍呼籲行人在穿越平交道時應盡速通過，勿停留。

鐵路警察局台中分局斗六派出所昨(31日)晚亦針對此事，在臉書上表示「已請雲科大教官協助通知該名學生至派出所說明，將依鐵路法處理」。

(中時電子報)

文章來源：Dcard全文

文章來源：湯瑪士的日常臉書

文章來源：鐵路警察局臺中分局斗六派出所臉書

人妻偷情16次全記錄 被夫抓姦「… 跨年夜不平靜！巴士司機丟下乘客…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。