夕陽落軌美照爆紅 台鐵司機卻痛批攝影：影響行車安全

2019年01月01日 00:34 中時電子報 柯毓庭

好美的夕陽!雲林科技大學學生李翊誠，花了7個月拍到一張夕陽從鐵軌後方正中央落下的照片，在網上吸引大批網友按讚並讚嘆「太美了」，未料也因此引起警方關切，而ㄧ名自稱是台鐵司機的網友更發文批評，直言此舉是「威脅我們的行車安全與造成莫大的壓力」。

這名男大生在《Dcard》上發出照片與拍攝心得，只見照片是一台火車行駛於軌道上，而後面則拖著超大的火紅太陽，非常具和諧性，讓網友紛紛讚嘆「實在太美了」，而李生也因此爆紅，更接受媒體採訪。

但在照片爆紅後，這張照片拍攝時的安全性也引起網友質疑，更遭自稱是台鐵司機的網友發文批評「或許你們覺得只是拍一張照片又沒什麼，但你們做的行為，卻嚴重的威脅我們的行車安全與造成莫大的壓力」。

這名列車司機更表示，這名大學生的作品「雖然拍得很美，但做了多少違規的事了!?」他更進ㄧ步的講述，自己曾遇到拍攝者，不知是因等太久還是在彎道上視線不好，直接闖進軌道中看火車來了沒，等火車接近鳴笛時，還站在淨空區內拍照，讓他「當下真得很想開窗罵髒話，甚至是拿出水壺來潑水，真的是很生氣」。

據《蘋果》報導，台鐵對此表示，該學生拍攝位置是站在平交道上行人可通行之處，且看照片他應是在列車通過後，才穿越平交道時停下來拍攝列車尾端，且前方也沒有對向來車要過來，因此沒有觸法問題，但考量安全因素，台鐵仍呼籲行人在穿越平交道時應盡速通過，勿停留。

鐵路警察局台中分局斗六派出所昨(31日)晚亦針對此事，在臉書上表示「已請雲科大教官協助通知該名學生至派出所說明，將依鐵路法處理」。

(中時電子報)