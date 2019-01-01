陳昇唱跨年像談戀愛！放話辦到粉絲變心為止

2019年01月01日 00:45 中時 尤嬿妮

陳昇連續25年舉辦跨年演出。（宜辰整合行銷提供）

陳昇連續25年舉辦跨年演出。（宜辰整合行銷提供）

陳昇連續25年舉辦跨年演出。（宜辰整合行銷提供）

陳昇的第25個跨年「華人公寓」演唱會，去年12月31日第二場與3300位歌迷迎接2019年，陳昇說：「今年剛好是入行30週年又是第25個跨年開唱，感謝大家一路相挺，我用歌聲代表一切，盡在不言中！」對於跨年演唱會締造全亞洲歌手紀錄，陳昇笑說這個約會還要繼續下去，一直談戀愛的感覺很棒，要唱到大家變心為止。

陳昇以彩色羽毛西裝造型現身揭幕，在吉他與小提琴的伴奏下，感性的演唱〈短歌三葉草〉、〈寂靜之喧嘩〉等歌，接著〈狗臉的歲月〉與〈如風的少年〉等歌曲，陳昇開心的對台下粉絲說：「這個是我跟大家的約會，這場戀愛談了25年，我喜歡一直沉浸在戀愛的感覺，直到你們不愛我了為止啦！」還不時的舉杯對著粉絲致敬敘舊，現場氣氛高漲。

節目後段，國寶文夏上場與陳昇逗趣對談，文夏隨後演唱金曲〈黃昏的故鄉〉與〈媽媽請妳也保重〉，倒數橋段前熱唱〈歡聚歌〉，兩人同台陪歌迷一同倒數，最後陳昇在安可聲中演唱30年前入行歌壇的的出道曲〈擁擠的樂園〉等歌，為第25年的跨年演唱會，畫下美好回憶。

(中時 )