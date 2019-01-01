周湯豪高雄帶高潮 韓國瑜台上被拱玩親親

2019年01月01日 01:09 中時 洪秀瑛 ／綜合報導、 楊馨 ／影音編輯 ／綜合報導、／影音編輯

周湯豪壓軸演出。（民視提供）

韓國瑜被拱親夫人。（民視提供）

安心亞熱舞。（民視提供）

安心亞熱舞。（民視提供）

艾成與王瞳笑得甜蜜。（民視提供）

台上倒數。（民視提供）

周興哲（左起）、黃小琥、愷樂。（民視提供）

浩角翔起。（民視提供）

民視協辦及轉播的「2019愛‧Sharing 高雄夢時代跨年派對」由「性感女神」安心亞開場，其他陣容包括周興哲、愷樂、黃小琥等，壓軸由周湯豪獨家演唱點擊破億神曲〈帥到分手〉及〈角頭〉、〈馬戲團猴子〉、〈射手〉等熱歌勁舞，並與萌世代舞蹈學院合作〈Turn up〉，他在台上還調皮說看到台下粉絲在擦汗自拍，讓粉絲尖叫連連，高人氣的他把跨年夜氣氛帶到最高潮。

高雄市長韓國瑜、統一夢時代總經理張國光、周湯豪及白冰冰一起到台上跨年，韓市長在舞台上致詞說，高雄夢時代跨年派對破了三個紀錄，80萬人次成為全台最熱的晚會現場，第二個是街上觀光客都洋溢著歡樂氣氛與笑容，第三個就是高雄夢時代跨年是全台灣天氣最好氣氛最熱烈的，市長夫人李佳芬並祝福高雄市民2019平安快樂。

在倒數後，高雄市長韓國瑜演唱〈祈禱〉，現場大合唱氣氛溫馨，再與夫人李佳芬深情演唱〈月亮代表我的心〉，在浪漫氣氛下，現場所有人拱韓市長與夫人「親一下」，原本害羞的市長堅持不要，但為了迎接2019，終於在愛心框鏡頭下親了夫人，與市民渡過歡樂時光。

安心亞出場氣勢超凡，接著在台上演唱〈女孩 站出來〉等歌之後馬上脫掉罩衫換裝，一連串熱歌勁舞讓民眾high翻，也首度獻唱新歌〈Chillaxing〉。安心亞透露，最近每天只睡3小時，在劇組、舞蹈教室兩邊跑，為了把這個精心準備的組曲獻給高雄粉絲，加上組曲裡有自己非常喜歡的high歌、韓文歌，特地花時間練了韓文。

她以前有跑場經驗，但不像這次密集，昨在高雄首場邊梳化邊記舞步、記歌詞，每次表演完還要看錄下來的影片，求好心切性格展露無遺。她唱完後接著趕往台中，一行約20個人跑跑跑，每場約換2套表演服，只能在保母車或高鐵廁所上換衣。她慶幸昨晚的中南部天氣不太冷，但仍帶著長版羽絨外套，一下台就披上保暖。

黃小琥日前剛結束香港演唱會，直奔高雄參加跨年演唱會，這是她第4次在故鄉跨年，黃小琥表示，近10年四處演出，去機場比回高雄次數還多，特別珍惜工作之餘回故鄉逛夜市吃美食，順道探望家人。她2019年多了主持人身分，行程滿檔，這次回高雄跨年也僅停留24小時；對於新年希望，黃小琥希望大家平安、珍惜身邊人事物，「吃得好睡得飽最重要」。

周興哲剛從北京回台，昨馬不停蹄到高雄，睡不到6小時，因北京氣溫零下10多度，他一返台反覺得台灣暖和。他一身黑色勁裝演唱〈如果雨之後〉等歌，提到2018是自己大豐收的一年，以往都是情歌，但最近曲風想要有點不一樣，這次邀國際知名製作人 Freddy Haggstam合作，打造與過去截然不同的音樂面貌。

愷樂穿緊身性感銀色短洋裝搭配銀色長靴演唱新歌〈戀愛泡泡糖〉，她說緊身短裙一直往上跑讓她好緊張，現場粉絲發出驚呼聲大喊「超性感」，讓她感受到高雄觀眾真的很熱情，主持人浩子說，「蝴蝶姊姊」現在變成「花蝴蝶」超性感。「87樂團」演唱〈霸氣〉、〈管不著〉等歌，主唱艾成很緊張，因距離上次表演已是10年前，忙於拍戲的鍵盤手王瞳，開心和「87樂團」合體演出，可惜元旦一早仍要搭高鐵回台北拍攝八點檔《大時代》。

「浩角翔起」在跨年夜演出一連串組曲，兩人說把2018年流行、最夯、最萌、最可愛的歌曲串一起，還改了些歌詞，在台上搞笑宣傳自己在民視主持的《綜藝新時代》節目，笑歪眾人，還帶來節目主題曲〈還要飛〉，除了體力大挑戰還是記憶大考驗，阿翔戴著假髮表演舞蹈，搞笑說透過螢幕看很像「亂彈」阿翔出現，讓現場笑聲連連。

八三夭演唱一連串組曲，主唱阿璞說，很榮幸在2019第一個時間、第一個時刻跟大家一起跨年，不管在2018大家過得如何，以〈我不想改變世界我只是不想被世界杯改變〉這首歌祝福大家2019要做自己，團員們一一跟現場問候，大家驚呼現場到現在依然看不到人海盡頭，實在太酷，讓他們都自high起來，接下來更high的演唱〈認真就輸了〉、〈渴了〉等歌曲。

(中時 )