謝金燕屏東壓軸再遇狀況 麥克風「無聲」音響GG

謝金燕趕場屏東跨年壓軸，沒想到現場音響又出包。（圖／翻攝自Youtube）

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中時電子報
／綜合報導

「姐姐」謝金燕唱完桃園開唱後趕往屏東唱壓軸，沒想到繼桃園轉播收音出問題後，屏東硬體設備再出包，不少粉絲都在網路上反應聽不到謝金燕的聲音，麥克風「無聲」音響更是讓觀眾罵翻，甚至有網友質疑姐姐在桃園場登場的小飛機與健腹器，屏東場都沒有出現是因為舞台受限的關係。

謝金燕雖然誠意十足趕場又唱現場，不過硬體設備讓網路粉絲聽不到她歌聲。（圖／翻攝自Youtube）

不少網友都怪是因為屏東的設備不好才這樣。（圖／翻攝自Youtube）

謝金燕桃園開場後趕場到屏東唱跨年壓軸倒數，沒想到再出狀況，第一首歌就發生聲音超小聲幾乎聽不到的狀況，讓不少網友批評「難得請到謝金燕設備還這樣」、「好想聽姊姊唱歌」、「這個音響真的太跨張」。

謝金燕在桃園場有小飛機與健腹器，但在屏東場卻都沒看到。（圖／年代提供）

就連在桃園場首次登場的小飛機與健腹器也被網友質疑是「屏東舞台太小」，導致不能放上台，讓舞台少了太多東西，就連晚會在0點30分結束，比其他縣市快了半小時，也都讓網友罵翻。不過網友依舊大讚謝金燕都唱現場十分敬業，也有發現「神秘豪華好禮」屏東場送更多，也扼腕應該到現場共襄盛舉，陪姐姐倒數跨年。

(中時電子報)

網友質疑今年登場的新道具是因為屏東舞台不夠大才無法登台。（圖／年代提供）

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