姐姐謝金燕桃園跨年開唱 為藍勾勾求粉絲

謝金燕健身器材上唱姐姐。（圖片提供：年代MUCH）

友善列印
中時

「姐姐」謝金燕擔任《2019 就愛桃園 擁抱美好》跨年晚會開場嘉賓，對於曲目堅持保密到最後一秒的姐姐，曲目一直等到上台都還不公墓，一登場就連續唱了〈姐姐〉、〈練舞功〉、〈Turn口罩〉、〈跳起來〉等歌曲，也翻唱了鄭伊健的粵語歌〈極速〉，炒熱全場氣氛。

原本陰雨綿綿的天氣，卻在姐姐一登場，老天爺都捧場，不但雨停了天氣也暖和一些，因為桃園市是國際城市，所以姐姐的開場影帶以台語、國語、英語多聲道發聲，一開始就特別強調她去年在跨年舞台上開啟的IG 以及 FB 還沒達到藍勾勾，催促歌迷粉絲快快加入，不然姐姐就要在明年的跨年舞台上，關閉社交頻道啦｡

今年姐姐 謝金燕，大打著英文名字Jeannie Hsieh上台，華麗展開電音女神的舞台皇宮，第一首〈練舞功〉她穿著超酷的黑色褲裝上場，頂著一頭紅髮黑人辮子頭，但沒多久就躲進校車裡頭，脫成性感泳衣火辣造型．底下歌迷尖叫聲浪一波一波越掀越高，姐姐 謝金燕　沒讓大家喘口氣，一個造型接著一個轉換，從泳裝再到性感透視裝，緊接著她翻唱了港星鄭伊健的〈極速〉，馬上變裝成嘻哈造型，舞台上開著大型螺旋槳飛機，一秒變身成為最性感飛行員．姐姐還從機頭掀起，拋出許多紅色小行李箱，裡面有口罩小禮物給台下的粉絲｡

中場姐姐透過影片感性告白，向幕後工作團隊道出感謝，也謝謝歌迷粉絲們多年來持續的熱情支持，她也以閃亮金光褲裝，透視超短內搭，扭腰擺臀唱出〈Turn口罩〉、〈跳起來〉等歌曲，姐姐更讓人大開眼界的是，她把健身器材搬上了舞台唱〈姐姐〉，超完美長腿線條，更趴在健身斜墊上像隻超性感慵懶野貓．讓同台的偶像畢書盡大呼不可思議，太佩服姐姐的巧思了｡

(中時 )

林志玲彈琴、跳現代舞 仙氣爆表…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。