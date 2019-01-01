黃鐙輝嫩兒曝光 6歲已有戰鬥魂

2019年01月01日 01:56 中時 洪秀瑛

兄弟軋車。（圖／記者盧禕祺攝）

黃鐙輝和太太萁萁育有1女2子，日前抽空帶著6歲的兒子阿丸和2歲的阿寶前往國立臺灣科學教育館體驗「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」，阿丸在家裡有各式各樣玩具槍，一到這個大型室內遊樂場也激起戰鬥魂，最喜歡玩「NERF射擊體驗區」，阿寶抱著各種球滿場跑，兄弟倆玩得滿頭大汗、流連忘返，阿丸回家後還要爸媽找時間再帶他挑戰各種闖關遊戲。

合力完成。（圖／記者盧禕祺攝）

「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」場內有10項卡通場景的互動體驗設施，除了能一票玩到底，且不限次數體驗，同時匯集了7部高人氣卡通明星的真人比例公仔，讓大小朋友及粉絲盡情拍照打卡。阿丸和阿寶在「BEN 10瘋狂搖搖車」趣味競速PK，黃鐙輝在旁當啦啦隊喊「加油」，阿丸一路領先，到達終點還興奮高舉雙手喊「衝破終點線，我贏了」。

射擊區。（盧禕祺攝）

2歲的阿寶玩「探險活寶─老皮極限障礙賽」活動力十足，跟著哥哥阿丸爬上爬下，黃鐙輝說：「阿寶在家可以翻來翻去，還會學蜘蛛人黏在牆壁上」。阿丸對老皮、花花等卡通明星如數家珍，玩「飛天小女警─跳高出任務」忍不住說「跳得好累」；在「探險尋寶趣」中，個兒還小的阿寶埋進球堆裡玩瘋了，阿丸趁機拿球丟拔拔，還賣力的從球堆裡找到5個寶物。

玩得很開心。（圖／記者盧禕祺攝）

黃鐙輝帶著阿丸到「泡泡足球隊隊碰」遊戲區，父子穿上特製泡泡足球衣，體驗刺激的足球對決，阿丸一開始就把球踢進球門，開心得不得了。黃鐙輝平時工作外，喜歡陪孩子玩樂，週末假日也會帶3個小孩打球、玩沙、放風箏，接觸大自然，寒假及農曆年將到，「全家大小到『卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會』，讓孩子們在室內玩趣味運動競賽是很不錯選擇」。

探險尋寶趣。（盧禕祺攝）

提到親子教養，黃鐙輝認為現在父母忙碌，習慣用3C產品陪伴孩子或解決孩子情緒問題，「公共場合或高鐵上，小孩如果突然情緒來了可以拿3C暫時救急，但和小孩有互動、和他們多說話才是親子之間『優質陪伴』」」。他教養孩子很少打罵，但萁萁覺得打罵管用，在家多扮黑臉，夫妻為管教小孩難免意見相左，他說：「我不反對打小孩，不然小孩會無法無天，但必須打得對，不能亂打。」

一起PK 。（圖／記者盧禕祺攝）

黃鐙輝常與3個孩子溝通食物鏈關係，概念是他忙工作，要8歲的女兒幫他照顧阿丸，然後阿丸要照顧最小的阿寶，如果一個幫一個，他就會樂意幫他們完成願望，「給他們的回報通常都是我陪他們玩或晚上講故事」。他分享自己的床邊故事天馬行空，還發揮無厘頭搞笑天份，如「小紅帽的奶奶被大野狼吃掉了，後來小紅帽就沒有ㄋㄞㄋㄞ了」，孩子們常被他逗得哈哈大笑，和樂溫馨。

(中時 )