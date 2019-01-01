官田鑫東城泡菜拉麵 台式口味物美價廉

「鑫東城」韓式泡菜拉麵，內有豐富的時蔬、肉類、海鮮配料。（劉秀芬攝）

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「鑫東城」老闆李敏燕說，泡菜拉麵口味是依當地客人喜好調整。（劉秀芬攝）

日本知名拉麵店一家一家來台拓點，每每造成排隊熱潮，不管是拉麵愛好者或是嘗鮮客，排多久都願意。不過，這些夯店大多位於大城鬧區，官田區的鄉民若想換換口味，偶爾吃一下拉麵，隆田火車站前「鑫東城」的拉麵是不錯的選擇。

「鑫東城」的老闆開火鍋店起家，搬到隆田火車站前商圈之後，樓上賣火鍋，樓下賣商業簡餐、套餐、麵食、飲料、冰品，因為位於火車站前要道上，是通學、通勤或遊客必經點，長年有固定客源，日式照燒雞腿飯是店裡的招牌飯，中午常常一下子就被附近公司行號常客訂光。

為讓客人有多元選擇，麵食系列除了有冬粉、意麵、烏龍麵，還有鄉下地區少見的拉麵。老闆李敏燕說，店裡多年前就推出韓式泡菜拉麵，湯底以日本昆布、雞骨架、大骨熬煮，再加入台灣式的韓國泡菜製成，一碗只要90元。

雖然並非正統的日式拉麵，但「鑫東城」的韓式泡菜拉麵內有豐富的時蔬、貢丸、米血、肉片、蝦、魚板、蟹肉棒等，湯頭交織昆布鍋、台式韓國泡菜的鮮甜，加上軟硬適中的麵條，在鄉下地區算是物美價廉。

「以前也曾用過韓國製的泡菜，但客人反應太酸辣，才改成台式韓國泡菜，調整成當地客人喜歡的口味。」老闆李敏燕說，喜歡吃辣的客人可以事先說明，她們可以幫忙加辣椒粉或生辣椒，要小辣、大辣都可配合。

店名：鑫東城

地址：台南市官田區隆田里中山路一段33號

電話：（06）5793181

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚上8點（周二公休）

售價：韓式泡菜拉麵90元

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