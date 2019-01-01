高市長選戰過後 陳其邁這一項竟贏了韓國瑜

2019年01月01日 06:10 中時電子報 黃麗蓉

在高雄市長選戰失利的民進黨前立委陳其邁，選後一個多月的網路聲量，雖仍輸高雄市長韓國瑜，不過在好感度上，他竟一度爆衝贏了韓國瑜。

據《網路溫度計》顯示，陳其邁和韓國瑜的好感度，在選舉過後出現了黃金交叉，陳其邁12月8日舉辦咖啡音樂會，湧進1萬名邁粉，他除了擁抱安慰選後頓感失落的支持者，甚至當場獻唱《紅豆》、《Take On Me》。他當天的好感度，居然比11月24日韓國瑜的勝選之夜還要高。近日陳其邁更在滅火器演唱會上拋開敗選陰霾，大玩「人體衝浪」。

從網路聲量來分析，高市長選舉過後隔天，陳其邁有37969筆聲量，落選的他聲量並未因此直線下降，兩次在家中的直播，都引來不少網友熱烈討論，11月28、29日跟陳其邁有關的聲量就有38281筆，12月5日則有6190筆。12月8日在駁二舉辦的咖啡音樂會，更創下30415筆討論聲量，可說直逼選舉時的熱度。

從《網路溫度計》11月25日起選後20天所作統計來看，韓國瑜的網路聲量仍然最高，有91.4萬筆，台北市長柯文哲則位居第二，有66.9萬筆。至於陳其邁好感度爆衝，網路溫度計營運長林慧珍分析指，臉書直播成為高雄選後的人氣戰場，引來網友高度互動，也成了陳其邁人氣升溫關鍵。

(中時電子報)