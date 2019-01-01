元旦北、東又濕又冷 北部再冷4天 周五短暫回穩

2019年01月01日 06:28 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

2019年第一天，白天持續受到東北季風及南方雲系北移影響，北部及東北部地區雲層仍厚且降雨明顯，中央氣象局發布豪雨特報，宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大臺北山區有局部大雨發生的機率，中南部及臺東地區雲量多、偶飄雨。溫度方面，桃園以北今天整天偏濕涼，溫度僅１７、１８度左右，竹苗及花蓮高溫２１、２２度，中南部及臺東高溫在２３度至２６度間，沒有陽光時略有涼意。

氣象局提醒，今天到1月3日之前各地都是不穩定的天氣型態，4日、5日天氣短暫穩定，6日又有一波東北季風影響，北部、東北部將再轉為溼溼涼涼的不穩定天氣。

東北風明顯偏強，氣象局發布陸上強風特報，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有９至１１級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。另位於越南南方海面的熱帶性低氣壓目前朝南南西方向移動，有發展為輕度颱風的趨勢，然而其距離臺灣遙遠，對臺灣尚無影響。

元旦中部以北、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖空氣品質為「良好」等級，中部空品區內陸靠山區風速稍弱，仍有機會達「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區風速較大，容易有地表揚塵影響空氣品質，高屏空品區位於下風處，風速偏弱，雲嘉南以及高屏空品區局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

(中時電子報)