1月1日三大報頭版要聞

三大報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

@中國時報

韓流發威 高雄大爆棚 全台瘋跨年

台灣頭尾跨年尬場，高雄市長韓國瑜熱力不減，逾80萬人潮湧到高雄夢時代廣場，迎接2019年的到來。台北雖有101煙火秀延長至史上最長的360秒，又有首創結合電音、電競及電商的「狂放電」但天公不作美，淋雨等跨年，被民眾批評「台北史上最爛跨年」。

連假期間 無徵詢閣員動作 賴清德去職 幾成定局

蔡英文總統公開喊話慰留行政院長賴清德，但賴揆去意仍堅，儘管閣員已多人請辭，但賴揆在元旦期間全無徵詢動作，黨內高層也被告知1月中旬政壇有大地震，儘量不要安排出國行程，顯示賴清德去職幾成定局。

習堅定掌握兩岸關係主導權

新聞透視中共總書記習近平2日確定將在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上講話。在發表重要對台論述上，習採取前領導人胡錦濤的方式，選在《告台灣同胞書》紀念場合、而不像江澤民另闢時地發表，有兩大思路：一是對準九合一選舉與2019台海關鍵年；二是台海局勢的天平會不斷加劇向大陸傾斜，和平統一前景會更加明朗。

韓國瑜回嗆 含金湯匙講風涼話

獨派大老辜寬敏日前接受媒體專訪時表示，看不起為了「發大財」，就將票投給高雄市長韓國瑜的年輕人。韓國瑜昨回嗆辜講風涼話，含著金湯匙出生的人，一輩子既沒有吃過苦，也沒有吃不飽，卻在那裡指指點點，很不足取。

@旺報

兩岸停火40年 未簽協議靠共識

2019年元旦，是大陸國防部宣布停止炮轟金門、我方也在共識下下令停止回擊的40周年，兩岸因此停火至今。前行政院長郝柏村說，1979兩岸並未簽署協議停火，是靠共識，讓兩岸維持40年和平。如今兩岸因蔡政府不承認「九二共識」而陷入冰凍，學者指出，兩岸要記取以共識停火的歷史經驗，保持良好關係，更要避免明年總統大選年候選人炒作兩岸關係反而引起兩岸緊張。

港校招台生很彈性 英文＋最佳3科

再過三個禮拜就是學測，高三學生莫不加緊備戰。2019年學測改為「5科最多採計4科」，但許多大學校系詭異地同時採計社會和自然，已有升學專家預言到時會「一團亂」；相較之下，這幾年很受菁英考生歡迎的港校，多數採計學測「英文+成績最佳3科」，對考生來說規則簡單、合理又兼顧彈性。

供給側改革 更重降成本補短板

2015年底中共中央經濟工作會議提出「三去一降一補」的供給側結構性改革，至今3年。2018年底召開的中央經濟工作會議指出，必須堅持以供給側結構性改革為主線不動搖。不過，改革重點已有轉移，將更強化「補短板」、「降成本」。

陸聯合招標降藥價 重創醫藥股

為了讓民眾有感，特別是減輕病患的負擔，大陸國家醫保局決定採取聯合大採購的招標方式對付藥商，招標結果出乎藥商預料之外，部分藥價甚至降幅高達90%，震驚整個藥界。估計不少藥商都被此次降價風暴掃到，相關類股應聲跳水，市值立刻蒸發逾千億（人民幣，下同）。不過調降藥價的行動，卻贏得民眾的掌聲，大幅緩解看病貴的痛苦。

@工商時報

首季IPO熱 12檔迎蜜月行情

2018年下半年股市行情震盪加劇，尤其是10月股災，讓不少公司出現超跌慘況。但仍有多家公司無畏逆風執行上市櫃計畫，其中興能高、羅麗芬-KY等14檔個股IPO認購投資人，投資獲利率介於50％到172％，績效令人咋舌。緯穎、錸寶科技、騰輝電子-KY、十銓等12檔生力軍，即將在2019年首季上市櫃，蜜月行情備受市場期待。

年關周轉高峰期 央行放錢1,300億

2019年農曆年比2108年足足提早兩周，因應農曆年關前一向是短期資金週轉需求高峰期，中央銀行提早減額發行定存單1,300億元，放更多錢提供市場充裕的資金，力挺大家過好年。

習近平新年賀詞 續推一帶一路 堅持減稅降費

中國國家主席習近平昨（31）日發表2019年新年賀詞，他稱，目前正面臨百年未有的大變局，2019年有機遇也有挑戰。他並稱，無論國際風雲如何變幻，中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變，並將繼續推動「一帶一路」，並要讓減稅降費的政策落地生根，讓企業輕裝上陣。

避免無協議脫歐 英議員提延後脫歐

外媒報導，英國保守黨與工黨資深議員打算攜手合作推遲英國正式脫歐日期，從原本預定的2019年3月29日最遲延至7月，目的在於防範英國首相梅伊主導的脫歐協議1月表決時遭國會否決，英國恐陷入「無協議脫歐」的混亂情況。

(中時電子報)

元旦北、東又濕又冷 北部再冷4天… 雲層太厚 墾丁迎曙光摃龜

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