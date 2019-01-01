影》梅威瑟鐵拳凶猛 139秒打趴日本神童

2019年01月01日 07:32 中時電子報 盧品青

Floyd Mayweather just got paid millions of dollars to destroy Tenshin in less than a round. The greatest businessman in history. #Rizin14 pic.twitter.com/a5rzupGaJq — Sheldan Keay (@SheldanKeay) December 31, 2018

退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)在跨年夜當晚又小賺了一筆，他與日本RIZIN格鬥聯盟合作，12月31日晚上在日本埼玉與天才小將那須川天心舉行表演賽。這是令人一場失望的鬧劇，因為梅威瑟只花139秒就擊倒了那須川。

41歲的梅威瑟擁有不成比例的優勢，包括體重多了4公斤，以及使用拳擊規則。20歲的那須川生涯27勝0敗，但他畢竟是泰拳出身，只拚拳頭當然不是梅威瑟的對手，第一回合就倒地兩次，而且他的拳頭都摸不著梅威瑟。由於這不是正式比賽，最後那須川的角落很快丟出毛巾棄權。

梅威瑟叫大家不用太認真：「這只是娛樂節目，天心依然是生涯無敗。我們玩得很高興，我覺得在日本打一場也挺好的。我請全世界的拳迷一起支持天心，他是個偉大的冠軍。」梅威瑟確實很不認真，他遲到好幾個小時，還一邊打一邊跳舞。

那須川說：「我盡全力出拳，雖然我根本打不到他，但是我拿出勇氣面對他了，我沒有遺憾。」那須川表情很痛苦，他原本希望加強防守可以拉長戰線，但是拳擊技巧實在過於懸殊。

估計梅威瑟短短兩分鐘入袋了900萬美元，傳言他還要與菲律賓戰神帕奎奧(Manny Pacquiao)重賽，不過梅威瑟宣稱他目前仍是退休狀態。

(中時電子報)