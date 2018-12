2019年01月01日 08:37 旺報 林瑞益

許多民眾一早到高雄市林園區觀看「市境之南樹」。(林瑞益攝)

高雄市長韓國瑜1日凌晨到高雄市林園區「市境之南樹」觀看第一道曙光,無奈天公不做美,太陽沒有露臉。他與當地社團林園夢工廠的年輕人合唱了《MORNING HAS BROKEN》、《You are my Sunshine》,在場民眾專心聆聽。

韓國瑜到林園看日出,吸引許多民眾跟隨,近百部自小客車進入當地,圍著魚塭停放。他在「市境之南樹」上掛了許願卡,希望高雄的未來越來越好。

到了預定時間6時39分,太陽沒有露臉。韓國瑜稍後說,請大家稍微忍耐 請謹記,未來的日子一定會更燦爛,即使曙光一時被蒙住。

韓國瑜在受訪時應媒體要求,再度唱了《You are my Sunshine》,媒體問韓國瑜年輕時是否唱過這首歌?他自嘲,以前有頭髮的時候,唱歌唱地很好聽,現在聲音老了。媒體接著問太太李佳芬的意見,她說,韓國瑜唱歌一向不錯。至於是否比《夜襲》好聽?李佳芬笑地燦爛,她表示,要是當時韓國瑜唱這首歌會更好。

(旺報 )