個人的新年新希望？吳敦義迴避 仍不鬆口選總統

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中時

國民黨主席吳敦義於1日上午出席國民黨中央黨部前的升旗典禮時，代表國民黨表達新年的期待和意見，包括未來要全力拚經濟，並在九二共識下維護兩岸和平發展，讓全體中華民族都能過上更好的日子。但被問到他個人的新年希望時，至今未宣布參選總統的他，依然不鬆口，表示只有黨和國家、人民新希望，他個人沒甚麼新希望。

吳敦義首先表示，在風雨飄搖下國民黨在九合一選舉贏下十五席縣市長，議長贏得十九席，這是人民對國民黨的愛護和包容，他代表國民黨，感謝全體國人對國民黨的包容和鼓勵。

接著吳敦義說今天是緬懷國父在艱苦下締造中華民國，他特別要表四點國民黨的意見和期待，首先國民黨的所有公職人員，一定要廉能有效率、親切勤快的服務國人；其次要讓人民賺大錢，全心全力拚經濟，盼望執政的中央政府也能拚經濟讓國人賺大錢，繁榮均富的經濟，才能讓人民過上更好的生活；再來經過這次公投，人民用大多數選票，表示反空汙確保國人健康很重要，期待公義和諧社會；第四在九二共識一中各表基礎下，國民黨要全力維護兩岸和平發展，讓兩岸在和平發展下能互利雙贏，讓全體中華民族都能過上更好的日子。

最後吳敦義接著帶領所有與會人員呼喊口號：「廉能政府，繁榮經濟，公義社會，兩岸和平，革新團結，重返執政，照顧人民，中國國民黨勝利成功，中華民國萬歲。」

活動結束後吳敦義被媒體問他的新年新希望是甚麼？吳敦義說他剛已經講過了。媒體追問那關於他個人的新希望呢？吳敦義說只有黨跟國家和人民的新希望，他個人沒甚麼新希望。被問到對於已宣布參選總統的朱立倫選擇去總統府升旗的看法，吳敦義只回了謝謝。

(中時 )

如果沒有這兩人 羅智強：國民黨… 影》 2019年兩岸關係 蔡英文喊出…

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