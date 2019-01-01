影》 2019年兩岸關係 蔡英文喊出「四個必須」

蔡英文總統1日出席總統府前元旦升旗典禮並與行政院長賴清德握手致意。（台北市攝影記者聯誼會提供）

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中時電子報
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連續兩年取消元旦文告！蔡英文今早於總統府內進行「2019新年談話」
蔡英文總統1日出席總統府前元旦升旗典禮。（台北市攝影記者聯誼會提供）
台北市長柯文哲出席總統府前元日升旗典禮。（台北市攝影記者聯誼會提供）
蔡英文總統1日出席總統府前元旦升旗典禮，結束後離開時未再與賴清德握手。（台北市攝影記者聯誼會提供）

總統蔡英文出席元旦升旗典禮，並將在總統府內發表「2019新年談話」，揭示新階段政府將努力的目標，並期待全體國人在這個目標上團結協力。而在受注目的兩岸關係上，蔡英文向對岸喊出四個必須。

過去在前總統馬英九任內，每年都會發表元旦文告，蔡英文上任後即取消，改為與媒體的年終茶敘。去年12月28日即已邀媒體到官邸茶敘，但此次蔡英文一改過往僅與媒體茶敘，在出席總統府升旗典禮後，於八點半發表「2019新年談話」。

蔡英文提到從她上任以來，一直注重國際局勢的變化。身為國家的領導人，她的責任就是在充滿不確定的國際環境下，為台灣找到發展的空間。2019年，她的責任更加重大，她已指揮國安團隊跟政府各部門，展開各項的因應作為。

蔡英文表示，台灣的經濟體質深受中美兩國的牽動，所以絕對不能掉以輕心。所幸在這兩年，政府一直在為這一刻做準備。不論是產業創新或是產業轉型和前瞻計畫，都在擴大台灣內需。或是新南向政策的多元化布局，都在調整過往台灣過度依賴大陸的政策，都是為了因應國際激烈的局勢變化。

蔡英文更指出，這兩年許多在對岸的台商都告訴她，他們都想回到台灣來投資。而行政院長賴清德所領導的行政團隊，也聽到他們的問題，過去一年都在解決他們的問題。而今年歡迎台商的回台行動方案，將從今天開始，實施三年，目的就是要讓回鄉的台商，有一條平坦的道路。

談到這次九合一的敗選，蔡英文表示，這是對執政者最嚴肅的檢驗，但她必須強調，這場選舉的結果，不代表台灣基層的民意想要放棄台灣的主權，也絕不代表台灣的民眾想要在台灣主體性上，作出退讓。他們從未反對兩岸正常互動，更不反對兩岸之間的城市交流，不過，兩岸之間的交流要健康，要正常，不能靠模糊的政治前提，或者強迫就範的通關密語，兩岸之間需要的是務實理解，雙方在價值信仰，生活方式跟政治制度上面的根本差異。

對於兩岸問題上，蔡英文喊出四個必須。認為對岸必須遵守中華民國台灣存在的事實，必須遵守2300萬台灣人民對自由民主的堅持，必須以和平對等的方式來處理台灣問題，必須以是政府和政府所授權的公權力機構坐下來談。

(中時電子報)

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