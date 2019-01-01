總統府升旗典禮 獨派民眾大喊：槍斃蔡英文

2019年01月01日 08:55 中時 范揚光 、中時電子報/ 張達智 、中時電子報/

員警在周邊道路管制交通維持秩序。（范揚光攝）

108年元旦升旗典禮在總統府前登場，清晨6時許，2名台灣衝組的陳抗團體成員，舉著鄭南榕台灣國父的旗幟，來到凱道景福門前意見表達區，大罵蔡英文背叛台灣，高喊「蔡英文下台」、「槍斃蔡英文」等口號，不過距離遙遠，並未影響典禮進行。

兩位抗議民眾在6時左右前往設在景福門前的陳抗區，接著高舉旗幟及標語，並高分貝大喊「蔡英文下台」、「槍斃蔡英文」等口號，吸引不少民眾側目。由於陳抗區距離總統府遙遠，兩人行為並未干擾典禮進行，當升旗典禮結束後不久，兩人也隨即離去。

而總統蔡英文、副總統陳建仁和副總統夫人羅鳳蘋，在總統府秘書長陳菊與台北市長柯文哲等人陪同下，上午6時20分步出總統府，抵達典禮現場。

行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全都出席升旗典禮，蔡總統隨後步下舞台與賴清德等人握手致意；據中央社報導，蔡總統全程唱完國歌，未迴避「吾黨所宗」等部分歌詞。

不過場邊也發生抗議事件，民間團體「法稅改革聯盟」約20名人士在升旗典禮結束後突然穿起黃色背心，並高呼「反對賦稅抗議、法稅改革」口號；現場維安人員立刻上前驅離，並將抗議人士抬離現場，所幸沒有造成人員受傷，事端也未擴大。

(中時 )